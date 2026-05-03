“البحوث الإسلاميَّة” يعلن خطَّته الدعويَّة والتوعويَّة لموسم الحج

انطلاقًا من مسئوليَّته الدينيَّة والعِلميَّة في توعية المسلمين بمناسك الحج، وحرصًا على تقديم خطابٍ دعويٍّ يجمع بين الفهم الصحيح والأثر الإيماني، يُعلِن المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف خطَّته الدعويَّة والتوعويَّة لموسم الحج هذا العام، بتوجيهاتٍ كريمةٍ من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع، ومتابعة الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الدِّيني، والأمانة المساعدة لشئون الواعظات.

حلقات لشرح المناسك وتعميق المعاني الإيمانيَّة

وترتكز خطَّة مجمع البحوث الإسلامية على تقديم محتوًى متكاملٍ يشرح الشعائر، ويغوص في مقاصدها، ويخاطب العقل والقلب معًا، من خلال مجموعة من البرامج التي يشارك فيها وعَّاظ الأزهر الشريف وواعظاته.

برامج دعويَّة وتوعويَّة

وتعتمد الخطَّة على تقديم حزمة من البرامج المتنوِّعة التي تغطِّي مختلِف جوانب رحلة الحج، من الفقه إلى السلوك إلى البُعد الروحي؛ إذْ يأتي برنامج (إلى البيت الحرام) في صدارة هذه البرامج، ليقدِّم شرحًا تفصيليًّا لكل نسك من مناسك الحج في حلقات متتابعة بعدد هذه المناسك، بحيث تتناول كل حلقة نسكًا مستقلًّا، وتجيب عن الأسئلة المتعلِّقة به، وتعرض خطواته وأحكامه بصورة مبسَّطة تجمع بين الدقَّة والوضوح، مع تقديم محتوًى موازٍ بعدد من اللغات الأجنبية لغير الناطقين بالعربية؛ لتيسير فهم المناسك والوصول إلى مختلف الجنسيَّات.

وفي جانب بناء الوعي الإيماني، يأتي برنامج (حجّ القلوب) ليقدِّم معالجةً تربويَّةً لمعاني الحج؛ إذْ يوضِّح كيف يعيش المسلم روح الحج، وكيف يعود منه بقلب أكثر صفاءً واستقامة، وذلك من خلال (15) حلقة تركِّز على القِيَم الإيمانيَّة والتزكية.

أمَّا برنامج (في رحاب الله)، فيتناول محظورات الإحرام، ويقوم على توجيه الحاج من خلال صيغة (افعل ولا تفعل)، وذلك في (15) حلقة تعمل على تحويل الأحكام الفقهيَّة إلى سلوك عملي واضح، يلتزم به الحاج في رحلته، ويستوعب من خلاله فلسفة المنع والإباحة في الإحرام.

وفي سياق رَبْط المناسك بالعبادة القلبيَّة، يأتي برنامج (دعوة ونسك) ليقدِّم في كل حلقة دعاءً مناسبًا لكل نسك من مناسك الحج، بحيث يكون بمنزلة دليل تعبُّدي للحاج، يُعينه على استحضار المعنى في أثناء أداء النسك، وتأتي حلقاته بعدد المناسك؛ لتواكب الحاج خطوةً بخطوة في رحلته الإيمانيَّة.

محتوًى بلغة الإشارة

كما تشهد الخطة هذا العام لأوَّل مرَّة حضورًا لافتًا للبرامج المقدَّمة (بلغة الإشارة)، في خطوة تعكس توجُّهًا واضحًا نحو دمج فئة الصُّم وضعاف السمع في الخطاب الدعوي، وتمكينهم من التفاعل مع مناسك الحج ومعانيه على نحوٍ مباشر وميسَّر.

ويأتي ذلك من خلال تقديم محتوًى مخصَّص بلغة الإشارة؛ بما يضمن وصول الرسالة الدعويَّة إلى الفئة المستهدفة بصورة كاملة، ويعزِّز من مبدأ الشموليَّة الذي يحرص عليه مجمع البحوث الإسلاميَّة في مختلِف أنشطته.

بث مباشر من الأراضي المقدَّسة

في السياق نفسه، تتضمَّن الخطة إطلاق برنامج مباشر من الأراضي المقدَّسة، يواكب أداء المناسك لحظةً بلحظة، ويقدِّم متابعةً دعويَّةً وإرشاديَّةً للحُجاج؛ بما يعزِّز من حضور الرسالة الأزهريَّة في هذا الموسم العظيم، ويربط بين المشاهدين وأجواء الحج بروحها الإيمانيَّة الحيَّة.

وتعكس هذه الخطَّة رؤيةً متكاملةً في تناول موسم الحج، ورحلته الإيمانيَّة الشاملة التي تُعيد بناء عَلاقة الإنسان بربِّه، وتغرس فيه معاني الطاعة والانضباط والتجرُّد، ومن خلال هذا التنوُّع في البرامج، يؤكِّد مجمع البحوث الإسلاميَّة حضوره الفاعل في مواسم الطاعات، وقدرته على تقديم خطابٍ دعويٍّ يجمع بين الأصالة والتجديد.