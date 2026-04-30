أمين البحوث الإسلاميَّة مهنئًا عمَّال مصر بعيدهم: بجهودكم يتعزَّز الاستقرار

يتقدَّم أ.د. محمد الجندي ، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، بخالص التهنئة إلى عمَّال مصر بمناسبة عيدهم؛ تقديرًا لما يبذلونه من جهدٍ متواصل في مختلِف مواقع العمل، وإسهامهم الواضح في دعم مسيرة التنمية وتعزيز استقرار المجتمع.

كما ثمَّن الأمين العام جهود فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر في العناية بالعاملين بالمؤسسة الأزهرية ورعايتهم الدائمة وتلبية متطلباتهم، بما يحقِّق لهم بيئة العمل المناسبة لبذل الجهود التي تسهم في نهضة مصر ورفعتها.

ويؤكِّد الدكتور الجندي أنَّ العمل يحظى بمكانةٍ رفيعةٍ في الإسلام؛ لما يرتبط به من معاني الأمانة والإتقان، وأنَّ ما يقدِّمه العمَّال من عطاءٍ يومي يُجسِّد هذه القِيَم في الواقع، ويعكس وعيًا بمسئوليَّة الإنسان في عمارة الأرض.

ويشير الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة إلى أنَّ ما يتحقَّق من إنجازاتٍ على أرض الواقع يرتبط بجهودٍ صادقة تُبذل في صمت؛ وهو ما يستدعي دعم العامل، وتوفير بيئة عمل تُقدِّر عطاءه، وتُعينه على أداء دوره؛ بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الذي يقوم على العمل الدَّءوب والسَّعي الجاد.

ويشدِّد فضيلته على أهميَّة ترسيخ ثقافة العمل المسئول، وغرس قِيَمه في الأجيال، انطلاقًا من الدور العلمي والدعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف في تعزيز هذه المعاني وبنائها في الوعي المجتمعي، داعيًا الله -تعالى- أن يحفظ عمَّال مصر، وأن يبارك في جهودهم، وأن يُديم على وطننا أمنَه واستقرارَه.