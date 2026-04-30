قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعمال الحج خطوة بخطوة من يوم التروية وحتى أيام التشريق .. الإفتاء تنشر دليل شامل للمناسك
من حدائق أكتوبر لأسيوط الجديدة.. خريطة طرح شقق “سكن لكل المصريين” الجديدة
تمهيدا للتصدير.. الاتحاد الأوروبي يعتمد خطط جهاز حماية البحيرات لضمان جودة وسلامة الأسماك
أستراليا ترفض استقبال نساء وأطفال غادروا شمال شرق سوريا
أكسيوس: خطط أمريكية محتملة للسيطرة على اليورانيوم المخصب في إيران
دعاء الغضب .. كلمات مُستحبة تتخلّص بها من العصبية
جروسي: اليورانيوم عالي التخصيب المملوك لإيران موجود في أصفهان
كندا تمنع دخول مسؤولي الحرس الثوري.. وفد الكرة الإيراني يغادر تورونتو فور وصوله
تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال ترامب.. المتهم التقط “سيلفي” قبل الهجوم بلحظات
هيبان لو حد متسلط.. بسمة وهبة تكشف تفاصيل نجاتها من حادث خطير
تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الغضب .. كلمات مُستحبة تتخلّص بها من العصبية

دعاء الغضب، يستحب لكل مسلم يتعرض للغضب في حياته اليومية، أن يردد دعاء الغضب، وكذلك عليه أن يتوضأ؛ فإن الوضوء يطفئ لهيب الغضب، ويقضي على شرارته.

وورد عن دعاء الغضب، قول رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ» رواه أبو داود في "سننه"، والإمام أحمد في "مسنده".

وعن سليمان بن صرد قال : استَبَّ رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس عنده وأحدهما يسب صاحبه مغاضبًا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد ، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) فقالوا للرجل : أﻻ تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال أني لست بمجنون.

وفي رواية أخرى للبخاري أيضا أن الرجل قال لمن بلغه كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أترى بي بأس ؟ أمجنون أنا ؟ إذهب ففي التعليق على كلام الرجل هنا إني لست بمجنون الخ قيل كان الرجل منافقاً وقيل أخرجه غضبه عن حد الاعتدال فقال ما قال ولم يقبل النصح بحال.

ما هو الدعاء الذي يقال عند الغضب؟

وعن الدعاء الذي يقال عند الغضب، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ينبغي عليه في هذه الحالة، كظم الغيظ والاحتساب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاللحظة الأولى عند الغضب يجب أن يحتسب المرء الأمر عند الله وبعدها يكظم الغيظ، وذلك عملا بحديث النبى: "لا تغضب لا تغضب لا تغضب".

وأوضحت دار الإفتاء، أن الجنة هي مكانة الكاظمين الغيط يوم القيامة، حيث جعل الله هذه الصفة من صفات المؤمنين قال الله تعالى « وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ».

وتابعت: فمن يكظم غيظه عن الناس فى الدنيا يخيره الله تعالى بين الحور العين ليتزوج منهم ما شاء، قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-« من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قرار عاجل للمصريين| الحكومة تسمح لأول مرة بتنقيب أصحاب الأراضي عن الذهب.. ماذا قال المستفيدون من القرار؟

الدواجن

20 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة أرشيفية

الحكومة تزف بشرى للموظفين| العمل عن بعد يوم الأحد مستمر طوال مايو.. تفاصيل القرار

البحث عن الذهب

نقب بنفسك عن الذهب.. الحكومة تزف بشرى سارة لصالح أصحاب الأراضي

سعر الذهب في مصر

بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة.. أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر

شقق اسكان اجتماعي

وحدات كاملة التشطيب وتسليم خلال 3 سنوات.. تفاصيل الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي

كهربا

أزمة جديدة لكهربا في إنبي .. وإدارة النادي تتحرّك لاحتواء الموقف |تفاصيل

ماكينة

ماذا تفعل إذا تم خصم مبلغ من حسابك البنكي دون استلام النقد من ماكينة الصراف الآلي؟

ترشيحاتنا

ترامب

عضو بالحزب الجمهوري: ترامب يواجه جدلا دستوريا حول الصلاحيات العسكرية وتعقيدات ملف إيران

الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه والعملات الأخرى اليوم الخميس 30 أبريل 2026

النفقة

حق مش رفاهية.. لماذا تُشدد الدولة على تنفيذ النفقة؟ مها أبو بكر تكشف

بالصور

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

Tank 700‎
Tank 700‎
Tank 700‎

لأصحاب الدايت..طريقة عمل مقرمشات الشوفان الصحية

طريقة عمل مقرمشات الشوفان الصحية.
طريقة عمل مقرمشات الشوفان الصحية.
طريقة عمل مقرمشات الشوفان الصحية.

ملك و ليلى أحمد زاهر يخطفان الأنظار فى أحدث ظهور

ملك و ليلى احمد زاهر
ملك و ليلى احمد زاهر
ملك و ليلى احمد زاهر

بملابس كاجوال.. هند صبري تخطف الأنظار بجمالها

بملابس كاجوال..هند صبرى تخطف الانظار بجمالها
بملابس كاجوال..هند صبرى تخطف الانظار بجمالها
بملابس كاجوال..هند صبرى تخطف الانظار بجمالها

فيديو

لحج أكثر راحه

الأشجار كلمة السر.. خطة سعودية تهدف لراحة الحجاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد