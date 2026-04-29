جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة جندي بمسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان
الفنانة السودانية إسلام مبارك تكشف كواليس فيلم «ضي».. وتؤكد: مشاركته بمهرجان المركز الكاثوليكي أسعدني|حوار
دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء
«ماينفعش نكون بوابة عودة الأهلي».. كواليس حديث معتمد جمال للاعبي الزمالك
حظر صارم للتدخين في الجهات الحكومية .. غرامات تصل إلى 20 ألف جنيه للمُخالفين
حجب نتيجة طلاب المدارس غير المسددين للمصروفات الدراسية المتأخرة
ما أفضل دعاء يُقال في الصباح؟.. 8 كلمات تجعل لك بكل خطوة توفيقًا
كريم الشناوي يكشف كواليس مشاركة محمد منير ودور هيثم دبور في فيلم «ضي»
الأمم المتحدة تفرض عقوبات على شقيق قائد الدعم السريع ومرتزقة كولومبيين
عضو بالحزب الجمهوري: ترامب يُواجه جدلًا دستوريًا حول الصلاحيات العسكرية وتعقيدات مُتصاعدة في ملف إيران
عودة القرصنة الصومالية .. 3 أسباب وراء تهديد جديد يُلاحق الملاحة العالمية
هل يهبط اليوم؟.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

ما أفضل دعاء يُقال في الصباح؟.. 8 كلمات تجعل لك بكل خطوة توفيقًا

أمل فوزي

لا شك أن الكثيرين يبحثون عن ما هو أفضل دعاء يقال في الصباح ؟، خاصة في ذي القعدة الفضيل ، ولعل ما يزيد أهمية معرفة ما هو أفضل دعاء يقال في الصباح ؟ أنه لا يرد القضاء والبلاء ولا يغير القدر إلا الدعاء، ومن ثم فمن شأن معرفة ما هو أفضل دعاء يقال في الصباح؟ جبر قلبك بمعجزات تفوق أحلامك، وينجيك من مصائب الدنيا وشرور الخلق، من هنا تبدو أهمية معرفة ما هو أفضل دعاء يقال في الصباح، لعله يبدل يومنا بأجمل مما نتمنى.

ما هو أفضل دعاء يقال في الصباح

ورد عن مسألة ما هو أفضل دعاء يقال في الصباح أن الدعاء عبادة يشعر صاحبها أنه في معية المولي عز وجل في جميع أموره الحياتية الدنيوية، لذلك ينبغي الالتزام بمثل هذه الأدعية، بحيث تكون من العادات الأساسية لكل مسلم.

1- اللهم اجعل لنا بكل خطوة توفيقًا وتيسيرًا وأجرًا.

2- اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر.

3- اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، واستر عوراتي وآمن روعاتي.

4- اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

5- اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا عن الفقر.

6- اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أَمَتِك ناصيتي بيدك ماض في حكمُك عَدْل في قضاؤُك أسألُك بكلِ اسم هو لك سميت به نفسَك أو أنزلتَه في كتابك أو علمتَه أحدًا مِن خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزني وذهاب همي.

7- اللهم ارزقني برزق من عندك لا حد له، وفرج من عندك لا مد له وخير من عندك لا عدد له.

8- اللَّهم رحمَتك أرْجو، فلا تَكلني إلى نفسي طَرفة عَيْن، أصلح لي شَأْني كُله، لا إله إلا أنت.

9- اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته.

أفضل دعاء يقال في الصباح

  • اللهم إني احتسبت يومي هذا لوجهك الكريم، فيسره لي وبارك لي فيه، وتقبله مني.
  • اللهم أرني ما يرضيك، واسمعني ما يرضيك، وانطقني ما يرضيك، واستعملني في طاعتك، وافتح لي أبواب رحمتك، وارزقني من حيث لا احتسب.
  • اللهم رزقًا حلالاً طيبًا، يرضيني يا رب العالمين.
  • اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده.
  • اللهُمَّ افتَحِ اللهُمَّ لَنا مَصاريعَ الصَّباحِ بِمَفاتيحِ الرَّحمَةِ وَالفَلاحِ، وَألبِسنِي اللهُمَّ مِن أفضَلِ خِلَعِ الهِدايَةِ وَالصَّلاحِ، وَأغرِسِ اللّهُمَّ بِعَظَمَتِكَ في شِربِ جَناني يَنابيعَ الخُشُوعِ.
  • اجعَلِ اللهُمَّ صَباحي هذا نازلاً عَلَي بِضِياءِ الهُدى وَبِالسَّلامَةِ فِي الدّينِ وَالدُّنيا، وَمَسائي جُنَّةً مِن كَيدِ العِدى وَوِقايَةً مِن مُردِياتِ الهَوى إنَكَ قادِرٌ عَلى ما تَشاءُ تُؤتِي المُلكَ مَن تَشاءُ وَتَنزِعُ المُلكَ مِمَّن تَشاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشاءُ، بِيَدِكَ الخَيرُ إنَّكَ عَلى كُلِ شَيء قَديرٌ، لا إلهَ إلاّ أنتَ.
  • اللهم صب علينا الخير صباً صباً ولا تجعل عيشنا كداً كداً.
  • يا رب في هذا الصباح، امنحنا أكاليلاً منَ الراحة والهدوء، وانثر السعادة علَى أبواب قلوبنا، وطوقنا بالأمان والسكينة، واجعل لنا من كل ضيق مخرجَاً، وارزقنا ما نتمنى من حَيث لا نحتسب.
  • اللهمّ أنت ربي لا إله إلّا أنت خلقتني وأنا عبدُك وأنا على عهدِك ووعدِك ما استطعتُ أعوذ بك من شرّ ما صنعتُ أبوءُ لَكَ بنعمتكَ عَلَيَّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفرُ الذنوب إلّا أنت. لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيِي ويُميتُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ.
  • سبحان اللهِ والحمدُ للهِ ولا إلهَ إلَّا اللهُ واللهُ أكبرُ ولا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ العليِّ العظيمِ.
  • (اللَّهمَّ فاطرَ السَّماواتِ والأرضِ عالِمَ الغيبِ والشَّهادةِ ربَّ كلِّ شيءٍ ومليكَهُ ومالِكَهُ أشهدُ أن لا إلهَ إلَّا أنتَ أعوذُ بكَ من شرِّ نفسي ومن شرِّ الشَّيطانِ وشركِهِ وأن أقترفَ على نفسي سوءاً أو أجرَّهُ إلى مسلمٍ).
  • (اللَّهُمَّ إنِّي أصبَحتُ أنِّي أُشهِدُك، وأُشهِدُ حَمَلةَ عَرشِكَ، ومَلائِكَتَك، وجميعَ خَلقِكَ: بأنَّك أنتَ اللهُ لا إلهَ إلَّا أنتَ، وَحْدَك لا شريكَ لكَ، وأنَّ مُحمَّدًا عبدُكَ ورسولُكَ).
  • اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.
  • اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال.
  • اللهم أرزقني رزقاً لا تجعل لأحدٍ فيه منَه ولا في الآخرة عليه تبعةٌ برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء الصباح للأصدقاء والأحباب

  1. اللهم اغفر لأصدقائي بكرمك، وأدخلهم جنتك برحمتك أسألك فلا تردني خائبة ، فلا خاب من أنت مولاه، أسعد قلوبهم، وأعطهم ما يتمنون، وأقر عيونهم بما يحبوا ويرضوا، وعطِّر صدورهم بالقرآن، وارزقهم الخلود في الجنان.
  2. اللهم أرح قلبهم بلطف عفوك، وحلاوة حبك، واعمر أيامهم بذكرك، واحفظهم واحفظ عليهم دينهم، وأسعد قلوبهم دائمًا، وفرج همومهم، وحقق لهم أمنياتهم، واجعل الجنة مقرًا لهم اللهم لا ترد دعوتي فإني فيك أحبهم.
  3. اللهم يا فاتح الأبواب، ومنزل الكتاب، وجامع الأحباب يا الله، ارزق أحبتي رزقاً كالأمطار يا الله، واجمعهم بكل من يحبون، وهوّن عليهم كل صعب، واجعل أيامهم عيداً، ويومهم سعيداً، وعمرهم مديداً يا الله، واجعل لهم من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً.
  4. اللهم افتح أبواب السعادة والراحة والأمل في قلوب أحبتي، واجعلهم في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك.
  5. اللهم ألبسهم ثياب الصحة والعافية، وارزقهم من واسع رزقك، وتقبل أعمالهم بالقبول الحسن يا الله.
     
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجين

جريمة مروّعة تضرب الزقازيق | مقتل زوجين بمنزلهما وشهادة جار تكشف تفاصيل صادمة وتفتح أبواب الغموض

دواجن بيضاء

15 جنيهًا دفعة واحدة .. مُفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

جنيهات ذهب

هبوط قوي في أسعار الجنيه الذهب الآن بمصر

دواجن بيضاء

7 جنيهات في الكيلو.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الزمالك

10 غيابات تضرب الزمالك قبل القمة أمام الأهلي

الدولار

بعد ارتفاعه .. أعلى سعر لصرف الدولار الآن في مصر

الإعلامي أسامة كمال

أسامة كمال: السعودية تتجاهل تحذيرات أمريكا بشأن موسم الحج

جمال شعبان

كلوا الخضار وبلاش نظام الطيبات .. جمال شعبان يوجّه نصيحة عاجلة للجميع

ترشيحاتنا

يوتيوب

يوتيوب يختبر «البحث الحواري» بالذكاء الاصطناعي التوليدي

تيك توك

«سايبر ديك».. ثورة الحواسيب المنزلية تجتاح «تيك توك»

DJI Mic 3

DJI Mic 3 .. ثورة الصوت اللاسلكي في منظومة «أوزمو»

بالصور

طريقة عمل فطائر بالجبن والسمسم والعسل

طريقة عمل فطائر السمسم بالجبن والعسل
طريقة عمل فطائر السمسم بالجبن والعسل
طريقة عمل فطائر السمسم بالجبن والعسل

وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين .. من شرائح الخيار لماء الورد

وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين
وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين
وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين

طريقة عمل سلطة الديتوكس المُنعشة .. خيار صحي بطعم صيفي خفيف

طريقة عمل سلطة الديتوكس
طريقة عمل سلطة الديتوكس
طريقة عمل سلطة الديتوكس

لعلاج الانتفاخ .. فوائد تناول بذور الحلبة مع زيت الزيتون

فوائد بذور الحلبة مع زيت الزيتون للجسم
فوائد بذور الحلبة مع زيت الزيتون للجسم
فوائد بذور الحلبة مع زيت الزيتون للجسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد