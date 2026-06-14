إعلامي يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي بشأن حسين الشحات

اقترب النادي الأهلي من حسم أحد الملفات المهمة داخل الفريق الأول لكرة القدم، بعدما كشف الناقد الرياضي أحمد درويش عن التوصل لاتفاق مع حسين الشحات بشأن تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وكتب الاعلامي والناقد الرياضي أحمد درويش عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "حسين الشحات لاعباً في الأهلي لمدة موسمين جديدين"، في إشارة إلى نجاح إدارة الأهلي في إنهاء ملف التجديد مع جناح الفريق المخضرم.

ويأتي تجديد عقد حسين الشحات ضمن خطة إدارة الكرة بالأهلي للحفاظ على العناصر الأساسية وتجديد عقود عدد من اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل التحركات الجارية لحسم عدة ملفات داخل الفريق، وعلى رأسها ملفا أحمد نبيل كوكا وحسين الشحات.

ويُعد الشحات من أبرز لاعبي الأهلي خلال السنوات الأخيرة، حيث يراهن الجهاز الفني على خبراته الكبيرة ودوره المؤثر داخل الفريق، ما دفع الإدارة للتحرك مبكرًا من أجل ضمان استمراره خلال الموسمين المقبلين.

وتسعى إدارة الأهلي إلى غلق ملفات التجديد سريعاً قبل انطلاق المشروع الفني الجديد بقيادة عموتة الذي يرغب في بدء مهمته بقائمة مستقرة وقوام أساسي مكتمل خاصة أن الفريق مقبل على موسم مزدحم بالتحديات المحلية والقارية.