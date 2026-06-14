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«ديباست» يغيب عن مواجهة مصر.. وبلجيكا تترقب جاهزيته للأدوار المقبلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«ديباست» يغيب عن مواجهة مصر.. وبلجيكا تترقب جاهزيته للأدوار المقبلة

منتخب بلجيكا
منتخب بلجيكا
حسن العمدة

تأكد غياب زينو ديباست، مدافع منتخب بلجيكا، عن مواجهة منتخب مصر المرتقبة في افتتاح مشوار الفريقين بكأس العالم 2026، رغم سفره مع بعثة الشياطين الحمر إلى مدينة سياتل الأمريكية.

ويستهل المنتخب البلجيكي مشواره في البطولة بملاقاة مصر مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ووفقًا لما أورده موقع "وال فوت" البلجيكي، فإن ديباست لم يشارك حتى الآن في أي تدريب جماعي مع المنتخب، حيث يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وكان مدافع سبورتنج لشبونة قد أصيب في وتر العضلة الخلفية للفخذ خلال المراحل الأخيرة من الموسم الماضي، وهي الإصابة التي أشارت التقديرات الأولية إلى أنها قد تبعده عن الملاعب حتى شهر يوليو المقبل.

وأثار قرار المدرب رودي غارسيا بضم اللاعب إلى القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبًا للمشاركة في المونديال الكثير من الجدل، إلا أن الجهاز الفني فضّل اصطحابه إلى البطولة على أمل استعادة جاهزيته خلال الأدوار الإقصائية حال تأهل المنتخب البلجيكي.

زينو ديباست منتخب بلجيكا منتخب مصر كأس العالم 2026

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