«فيفا» يفي بوعده للحكم الصومالي عمر أرتان بعد استبعاده من كأس العالم 2026

في لفتة استثنائية، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” منح الحكم الصومالي عمر أرتان كامل مستحقاته المالية الخاصة ببطولة كأس العالم 2026، رغم استبعاده من إدارة مباريات البطولة بعد منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان أرتان ضمن قائمة الحكام المختارين للمشاركة في مونديال 2026، قبل أن يتعرض لموقف مفاجئ في مطار ميامي الدولي، حيث منعته السلطات الأمريكية من دخول البلاد لأسباب وصفتها إدارة الجمارك وحماية الحدود بأنها تتعلق بدواعٍ أمنية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ووفقًا لما كشفته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم تمسك بمنح الحكم الصومالي جميع حقوقه المالية، باعتباره أحد الحكام الذين خضعوا لبرامج الإعداد والتجهيز الخاصة بالبطولة، وشارك في المعسكرات والدورات التأهيلية التي سبقت انطلاق المونديال.

ورأى “فيفا” أن أرتان لم يُستبعد لأسباب فنية أو تتعلق بأدائه التحكيمي، بل نتيجة ظروف خارجة عن إرادته، وهو ما دفع الاتحاد الدولي إلى اتخاذ قرار بصرف راتبه ومستحقاته كاملة تقديرًا لالتزامه طوال فترة التحضير للحدث العالمي.

وكان استبعاد أرتان من البطولة قد أثار حالة من الجدل في الأوساط التحكيمية، خاصة أنه يعد أحد أبرز الحكام الأفارقة خلال السنوات الأخيرة، ونجح في إدارة العديد من المباريات القارية والدولية المهمة.

ولم تتوقف الأخبار الإيجابية بالنسبة للحكم الصومالي عند قرار “فيفا”، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” تعيينه رسميًا لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي 2026، التي ستجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي يوم 12 أغسطس المقبل في مدينة سالزبورج النمساوية.

وأوضح “يويفا” في بيان رسمي أن اختيار عمر أرتان جاء بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، في إطار اتفاقية التعاون الموقعة حديثًا بين الجانبين، والتي تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات في العديد من المجالات، وعلى رأسها التحكيم.

ويمثل هذا التعيين دفعة معنوية كبيرة للحكم الصومالي بعد صدمة الغياب عن كأس العالم، كما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها على المستوى القاري والدولي.

ويعد أرتان أحد الأسماء التحكيمية الصاعدة بقوة في إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، حيث شارك في إدارة مباريات بارزة ببطولات الاتحاد الإفريقي، قبل أن يلفت الأنظار بأدائه المتميز ويصبح من المرشحين بقوة للتواجد في كبرى المحافل العالمية.

ورغم خسارته فرصة الظهور في مونديال 2026، فإن تعيينه لإدارة كأس السوبر الأوروبي يمنحه فرصة جديدة لإثبات قدراته على أعلى المستويات، في خطوة تؤكد أن مسيرته التحكيمية لا تزال تسير في اتجاه تصاعدي رغم العقبات التي واجهته مؤخرًا.