كأس العالم.. ألمانيا تفتتح مشوارها أمام كوراساو| الغيابات والقناة الناقلة

يخوض منتخب ألمانيا مباراة من العيار الثقيل أمام نظيره كوراساو في الثامنة مساء اليوم الأحد على ملعب إن آر جي بمدينة هيوستن الأمريكية ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم 2026.

ويسعى المنتخب الألماني لتحقيق بداية قوية في مشواره بالمونديال واستعادة هيبته العالمية بعد سنوات من النتائج المتذبذبة مستفيدًا من حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق تحت قيادة المدير الفني يوليان ناجلسمان.

القناة الناقلة لمباراة ألمانيا وكوراساو

تنقل مباراة ألمانيا وكوراساو عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة كأس العالم 2026

ويعتمد منتخب ألمانيا على كوكبة من النجوم يتقدمهم جمال موسيالا وفلوريان فيرتز وليروي ساني وجوشوا كيميتش بالإضافة إلى الحارس مانويل نوير الذي تأكدت جاهزيته للمشاركة في المباراة بعد تعافيه الكامل.

في المقابل يدخل منتخب كوراساو اللقاء بطموحات كبيرة رغم الفوارق التاريخية والفنية بعدما نجح في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بقيادة المدرب الهولندي ديك أدفوكات.

ويعول المنتخب الكاريبي على عدد من لاعبيه من أصحاب الخبرات أبرزهم تاهيث تشونج ولياندرو باكونا وجونينيو باكونا أملاً في تحقيق مفاجأة مدوية أمام أحد عمالقة كرة القدم العالمية.

غيابات ألمانيا أمام كوراساو

ويفتقد المنتخب الألماني خدمات موهبته الشابة لينارت كارل لاعب بايرن ميونخ بسبب إصابته بتمزق في عضلة الفخذ فيما تم استدعاء أسان أودراوغو لتعويضه في قائمة الفريق.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة لكلا المنتخبين في ظل المنافسة القوية بالمجموعة الخامسة التي تضم أيضًا منتخبي الإكوادور وكوت ديفوار حيث يمثل الفوز خطوة مهمة نحو الاقتراب من التأهل إلى الدور التالي.