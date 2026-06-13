جدول مواعيد مباريات المنتخبات العربية في مونديال كأس العالم 2026

تشهد بطولة كأس العالم 2026 حدثا استثنائيا في تاريخ كرة القدم العربية بعدما سجلت المنتخبات العربية أكبر حضور لها في نسخة واحدة من المونديال بمشاركة ثمانية منتخبات دفعة واحدة في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

ويمنح هذا التمثيل القياسي الجماهير العربية آمالا كبيرة في رؤية منتخباتها تنافس بقوة على الساحة العالمية وتواصل مسيرة التطور التي شهدتها الكرة العربية خلال السنوات الأخيرة.

رقم غير مسبوق في تاريخ المشاركات العربية

جاءت المشاركة العربية التاريخية بالتزامن مع اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النظام الجديد للبطولة، الذي رفع عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخبًا.

واستفادت المنتخبات العربية من زيادة المقاعد، لتفرض حضورها بقوة في الحدث العالمي، وتحقق رقمًا غير مسبوق في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم.

8 منتخبات عربية في كأس العالم

تشهد نسخة 2026 مشاركة كل من مصر والمغرب والجزائر وتونس وقطر والسعودية والعراق والأردن، في مشهد يعكس التطور الكبير الذي شهدته الكرة العربية على المستويين الفني والتنافسي.

وتسعى هذه المنتخبات إلى استغلال الزخم الكبير الذي تعيشه الكرة العربية، خاصة بعد الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة على المستويين القاري والعالمي.

إنجاز المغرب يلهم المنتخبات العربية

لا تزال الجماهير العربية تتذكر الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022، عندما أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور نصف النهائي.

ويمثل هذا الإنجاز مصدر إلهام لبقية المنتخبات العربية المشاركة، التي تأمل في السير على النهج ذاته وتحقيق نتائج غير مسبوقة خلال النسخة الحالية.

منتخب مصر يبدأ المشوار بمواجهة بلجيكا

يفتتح المنتخب المصري مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام بلجيكا يوم 15 يونيو، قبل أن يواجه نيوزيلندا يوم 22 يونيو ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام إيران يوم 27 يونيو.

المغرب في اختبار ناري أمام البرازيل

يبدأ المنتخب المغربي رحلته في المونديال غدا، بمواجهة مرتقبة أمام البرازيل يوم 14 يونيو، قبل لقاء اسكتلندا في 20 يونيو، ثم مواجهة هايتي يوم 25 يونيو.

السعودية تبحث عن تكرار المفاجآت

يخوض المنتخب السعودي مواجهته الأولى أمام أوروجواي يوم 16 يونيو، ثم يلتقي إسبانيا يوم 21 يونيو، قبل مواجهة الرأس الأخضر يوم 27 يونيو.

الجزائر والأردن في مجموعة عربية مثيرة

يستهل المنتخب الجزائري مشواره بمواجهة الأرجنتين يوم 17 يونيو، ثم يلتقي الأردن في مواجهة عربية خالصة يوم 23 يونيو، قبل لقاء النمسا يوم 28 يونيو.

أما المنتخب الأردني فيبدأ مشواره أمام النمسا يوم 17 يونيو، ثم يواجه الجزائر، قبل أن يختتم الدور الأول بمواجهة قوية أمام الأرجنتين.

قطر تطمح لتجاوز تجربة 2022

يدخل المنتخب القطري البطولة بطموحات كبيرة بعد اكتساب خبرات مهمة من مشاركته السابقة في مونديال 2022.

ويبدأ "العنابي" مشواره اليوم أمام سويسرا يوم 13 يونيو، ثم يواجه كندا يوم 19 يونيو، قبل لقاء البوسنة والهرسك يوم 24 يونيو.

تونس والعراق أمام تحديات أوروبية وأفريقية

يخوض المنتخب التونسي ثلاث مواجهات قوية أمام السويد واليابان وهولندا أيام 15 و21 و26 يونيو على الترتيب.

في المقابل، يبدأ المنتخب العراقي مشواره بمواجهة النرويج يوم 17 يونيو، قبل لقاء فرنسا يوم 23 يونيو، ثم مواجهة السنغال يوم 26 يونيو.

جماهير العرب تترقب نسخة استثنائية

تدخل المنتخبات العربية كأس العالم 2026 وسط آمال كبيرة بترك بصمة جديدة في البطولة، مستفيدة من الخبرات المتراكمة والنجاحات الأخيرة التي حققتها الكرة العربية.

ومع المشاركة القياسية لثمانية منتخبات، تبدو النسخة الحالية فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد من الإنجازات العربية على أكبر مسرح كروي في العالم.