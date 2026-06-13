خالد الغندور يدعم قطر والمغرب قبل انطلاق مشوارهما في كأس العالم

حرص الإعلامي خالد الغندور على توجيه رسالة دعم لمنتخبي قطر والمغرب مع انطلاق مباريات المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم 2026.

منتخب قطر والمغرب

وكتب الغندور عبر حسابه على "فيس بوك": "النهاردة بداية المباريات للفرق العربية، قطر صاحبة أفضل تنظيم في تاريخ كأس العالم، والمغرب صاحبة أفضل أداء ونتائج في تاريخ العرب وإفريقيا، وأتمنى من كل قلبي التوفيق ليهم رغم صعوبة المباريات".

وتتجه أنظار الجماهير العربية إلى المنتخبين في مستهل مشوارهما بالمونديال، وسط آمال بمواصلة النتائج المميزة وتقديم مستويات قوية أمام منافسين من العيار الثقيل.

وبدأ منتخب بلجيكا منافس الفراعنة في اتخاذ إجراءات استثنائية بسبب الحرارة المرتفعة.

و تسود حالة من القلق داخل المنتخب البلجيكي من درجات الحرارة المرتفعة في سياتل، لذلك يحاول اللاعبون التأقلم عبر جلسات ساونا يومية وحمامات ساخنة.

وستكون مباراتهم الافتتاحية يوم الإثنين امام منتخب مصر عند الظهيرة، ودرجة الحرارة المتوقعة وقت المباراة تصل إلى 30 درجة مئوية.