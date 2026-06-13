حكومة غانا تحتج لدى كندا لرفضها منح اللاعب بارتي تأشيرة دخول

قدّمت حكومة غانا اليوم السبت احتجاجاً رسمياً على خلفية رفض كندا منح تأشيرة دخول للاعب توماس بارتي للمشاركة في كأس العالم FIFA 2026

يذكر أن لاعب فياريال الإسباني يحاكم في بريطانيا بتهم اغتصاب.

وقال وزير الخارجية الغاني سام أوكودزيتو أبلاكوا في بيان إن غانا تعترض على "القرار التعسفي وغير العادل للغاية" برفض طلب تأشيرة دخول مقدم من بارتي، "وهو لاعب أساسي في المنتخب الوطني الغاني الأول".

وأضاف "أرسلت غانا مذكرة احتجاج رسمية" إلى كندا إحدى الدول المضيفة إلى جانب الولايات المتحدة والمكسيك، وتابع أن "المذكرة طلبت أيضاً من كندا مراجعة قرارها المؤسف".