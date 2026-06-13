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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لقاء الثقة والدهشة.. إسبانيا تواجه الرأس الأخضر في كأس العالم

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا
قسم الرياضة

تواجه إسبانيا  يوم الاثنين  خصمًا يحمل في طياته شعورًا بالدهشة والذهول هو منتخب الرأس الأخضر الذي يظهر اسمه على لوحة البطولة لأول مرة.


يستهل أبطال أوروبا مشوارهم في المجموعة الثامنة بمواجهة الرأس الأخضر، التي تضم أوروغواي والسعودية، في مباراة تبدو على الورق وكأنها لقاء بين عالمين كرويين مختلفين.

وأصبح فريق لويس دي لا فوينتي شبه منيع خلال السنوات الأربع الماضية، حيث لم يُهزم في 30 مباراة منذ خسارته الودية 1-0 أمام كولومبيا على ملعب ويمبلي في مارس 2024 ومنذ ذلك الحين، حققت إسبانيا 23 فوزًا وسبعة تعادلات، مقدمةً كرة قدم هجومية ممتعة من بين الأفضل في الآونة الأخيرة.

وجود الرأس الأخضر في أمريكا الشمالية ليس لمجرد إضفاء الإثارة. فقد كان "أسماك القرش الزرقاء" من بين المتأهلين المفاجئين لكأس العالم 2026، وبعدد سكان يقل عن 600 ألف نسمة، يُعد ثالث أصغر دولة من حيث عدد السكان تصل إلى البطولة بعد أيسلندا عام 2018 وكوراساو عام 2026.

لقد بُني صعودهم على أساس أرخبيل وجالية منتشرة، وقد أثبت هذا المزيج فعاليته الكبيرة في التصفيات، حيث فاز الرأس الأخضر في سبع من مبارياته العشر، وخسر مرة واحدة فقط، وحقق فوزًا مذهلاً على أرضه أمام الكاميرون.

إسبانيا ضد الرأس الأخضر

يبدو تأهل الرأس الأخضر لكأس العالم أشبه بقصة خيالية، لكنه يبني مصداقيته منذ سنوات ففي عام ٢٠١٣، تأهل لأول مرة لكأس الأمم الأفريقية ووصل إلى ربع النهائي من المحاولة الأولى.

في المقابل، قد تتخذ إسبانيا نهجًا حذرًا مع لامين يامال ونيكو ويليامز، اللذين يوشكان على التعافي من إصابات في أوتار الركبة تعرضا لها في أبريل. وقد عاد كلاهما إلى التدريبات مع زملائهما يوم الخميس، لكن دي لا فوينتي قد يرى أن الصبر أفضل من المخاطرة.

وبالنسبة لإسبانيا، فالهدف هو الفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية بعد تتويجها عام ٢٠١٠ في جنوب أفريقيا. وبالنسبة للرأس الأخضر، يحمل يوم الاثنين شيئًا أندر من ذلك: الصفحة الأولى من قصة انتظرها مشجعوها أجيالًا.

إسبانيا الرأس الأخضر كأس العالم أتلانتا

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