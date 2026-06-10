«إنييستا» : إسبانيا بين أبرز المرشحين للمونديال.. ولامين يامال لاعب استثنائي

أعرب النجم الإسباني السابق أندريس إنييستا عن ثقته في قدرة منتخب إسبانيا على المنافسة بقوة على لقب كأس العالم المقبلة، مؤكدًا أنه يضع “لا روخا” ضمن أبرز المرشحين لحصد البطولة.

وجاءت تصريحات إنييستا خلال حضوره فعالية إطلاق أكاديمية كرة قدم جديدة في دبي تحت اسم “إنييستا أكاديمي”، والتي من المقرر أن تبدأ نشاطها في سبتمبر المقبل، لتكون خامس أكاديمية تحمل اسمه بعد اليابان وإسبانيا والكويت ومصر.

وقال إنييستا، بطل كأس العالم 2010 مع منتخب بلاده: “إسبانيا دائمًا بين أفضل المنتخبات المرشحة، وأراها ضمن أفضل ثلاثة فرق قادرة على التتويج باللقب. أتمنى أن تعود الكأس إلى إسبانيا مجددًا لما نملكه من خبرات كبيرة”.

كما أشاد نجم برشلونة السابق بموهبة الشاب لامين يامال، معتبرًا إياه أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية، حيث قال: “إنه لاعب استثنائي، وما يقدمه في المباريات يعكس حجم موهبته الكبيرة رغم صغر سنه”.

وأضاف أن استمرار تطور يامال سيكون عنصر قوة مهمًا للمنتخب الإسباني في المرحلة المقبلة، خاصة مع ارتفاع سقف الطموحات قبل المونديال.

وفيما يخص مشروعه الجديد، أوضح إنييستا أن الأكاديمية ستعتمد على أحدث المناهج التدريبية العالمية، مع التركيز على تطوير المواهب وصقلها فنيًا وبدنيًا.

وأشار إلى أن تجربته الطويلة في دبي منحته فهمًا عميقًا لطبيعة العمل الأكاديمي في المنطقة، مؤكدًا ثقته في نجاح المشروع وتوسعه مستقبلًا داخل الإمارة مع الحفاظ على جودة التدريب.