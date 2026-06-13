هجوم حاد على لاعب تركيا لسبب غريب.. تفاصيل

شهدت وسائل التواصل الإجتماعي هجوم حاد على عبد الكريم باردجكي، لاعب منتخب تركيا، بعد نشره صورته الرسمية معلقًا عليها “بسم الله الرحمن الرحيم”.

ولاقي اللاعب التركي هجوم حاد من بعض الجماهير التركية، بسبب صورته الرسمية استعدادًا لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب تركيا لملاقاة أستراليا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

ويتواجد منتخب تركيا في المجموعة الرابعة برفقة أستراليا وباراجواي وأمريكا.

أمريكا ضد باراجواي

وكان منتخب أمريكا قد اكتسح نظيره باراجواي صباح اليوم، برباعية مقابل هدف، في أولى مبارياته ليتصدر المجموعة.