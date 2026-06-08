لدواع أمنية.. منع حكم صومالي من دخول أمريكا وترحيله لـ تركيا قبل المونديال

أفاد تقرير صحفي، عن منع إدارة الهجرة الأمريكية الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإدارة مباريات كأس العالم 2026، وترحيله إلى تركيا، قبل أيام من انطلاق البطولة.

ووفقًا لـ صحيفة "ريكورد" المكسيكية فإن منع الحكم عمر عبد القادر عرتن من دخول الولايات المتحدة رغم أنه ضمن قائمة من 52 حكمًا اختارهم "فيفا" لتحكيم مباريات كأس العالم 2026، وتم ترحيله إلى تركيا.

وأضافت أن قضية عرتن تضاف إلى مجموعة من القضايا المشابهة، إذ تم رفض دخول مجموعة من أعضاء وفد منتخب إيران المشارك في البطولة، وتم احتجاز أيمن حسين مهاجم العراق 7 ساعات في مطار شيكاغو بعد وصول البعثة، بينما تم منع دخول مصور المنتخب.

حكم صومالي

وكان اختيار عرتن – البالغ من العمر 34 عامًا - إذ أصبح أول حكم صومالي ضمن قائمة حكام بطولات كأس العالم عبر تاريخها.