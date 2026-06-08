قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حدث فى دولة أسيوية.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو المشاجرة المتداول
هيئة سلامة الغذاء: تحرير 22 محضرًا تموينيًا في الوادي الجديد
رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر ارتفاع
مقترح برلماني لإنشاء وزارة جديدة بمصر بشأن «الأمن السيبراني»
الزمالك يواجه أزمة جديدة.. الأوقاف ترفع إيجار أرض ميت عقبة إلى 2 مليون جنيه شهريا
حسام البدري خارج الحسابات.. أحمد شوبير يكشف اسم أحد المرشحين لتدريب فريق بيراميدز
ضربة دبلوماسية لطهران.. عقوبات أوروبية ضد إيران بسبب مضيق هرمز
الخارجية: مد العمل في بعض مكاتب التصديقات للتيسير على المواطنين
مقترح برلماني لتنظيم مهنة الحراسة الخاصة ومكافحة انتحال الصفات الأمنية
جيش الاحتلال يزعم مقتل 3 قيادات من حركة الجهاد الإسلامي في غزة
رئيس العلمين الجديدة: استعدادات مكثفة لاستقبال الفعاليات الدولية
5 مدربين سوبر.. من الأقرب لقيادة الأهلي خلال الفترة القادمة| أسماء مفاجآة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حكايات المونديال.. كواليس نطحة زين الدين زيدان في كأس العالم

نطحة زين الدين زيدان
نطحة زين الدين زيدان
حسن العمدة

تبقى بعض اللحظات محفورة في ذاكرة كرة القدم مهما مرت السنوات، ومن بينها واقعة النجم الفرنسي زين الدين زيدان في نهائي كأس العالم 2006، والتي تحولت إلى واحدة من أشهر اللقطات في تاريخ البطولة.

نهائى فرنسا وإيطاليا

وأقيم النهائي بين منتخب فرنسا ونظيره الإيطالي على الملعب الأولمبي في برلين بألمانيا، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهة كانت تمثل الظهور الأخير لزيدان بقميص "الديوك" قبل اعتزاله كرة القدم.

وبدأ زيدان المباراة بشكل مثالي بعدما سجل هدف التقدم لفرنسا من ركلة جزاء نفذها بطريقة "بانينكا"، قبل أن يدرك ماركو ماتيراتزي التعادل لإيطاليا برأسية قوية، لينتهي الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وفي الدقيقة 110 من الشوط الإضافي الثاني، شهد العالم واحدة من أكثر اللقطات إثارة للجدل في تاريخ كأس العالم، عندما وجه زيدان نطحة قوية بصدره إلى ماتيراتزي، ليسقط المدافع الإيطالي أرضًا وسط ذهول اللاعبين والجماهير.

وبعد مشاورات بين الحكم الأرجنتيني هوراسيو إليزوندو ومساعديه، أشهر البطاقة الحمراء في وجه قائد فرنسا، ليغادر زيدان الملعب في آخر مباراة رسمية بمسيرته الكروية.

وأثارت الواقعة جدلًا واسعًا لسنوات طويلة، قبل أن يكشف الطرفان لاحقًا عن وجود مشادة كلامية سبقت الحادثة، حيث أكد زيدان أنه تعرض لإهانات شخصية دفعته إلى رد الفعل الذي كلف منتخب بلاده خسارة قائده في اللحظات الحاسمة من النهائي.

وفي النهاية، ابتسمت ركلات الترجيح للمنتخب الإيطالي الذي حسم اللقب بنتيجة 5-3، بينما بقيت "نطحة زيدان" الحدث الأبرز في نهائي برلين، وأحد أكثر المشاهد تداولًا في تاريخ كأس العالم.

الفرنسي زين الدين زيدان زين الدين زيدان كأس العالم 2006 كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

سعر الذهب في مصر

1000 جنيه| هبوط سريع يضرب سعر الذهب في مصر

البيض

لأول مرة منذ سنوات.. أسعار البيض بأقل من 70 جنيها ومفاجأة في ثمن البلدي

الدواجن

الفراخ نزلت 26 جنيها.. سعر الدواجن والبيض اليوم

مباراة الأهلي والزمالك للناشئين

الأهلي يعتذر.. التفاصيل الكاملة لـ تعرض نجل مدرب الزمالك لـ الإعتداء

الأهلي

أسماء بارزة على الطاولة.. ترشيحات قوية للجهاز الفني الأجنبي الجديد للأهلي

ترشيحاتنا

خرائط جوجل

من دون الإنترنت.. إليك كيف تستخدم خرائط جوجل في نظام أندرويد؟

فولفو اى اكس 30 موديل 2026

مواصفات فولفو اى اكس 30 موديل 2026 الكهربائية

كيا K4 موديل 2026 في مصر

كيا K4 موديل 2026 تباع بهذه المواصفات

بالصور

هل الغيرة دليل حب؟ خبراء يجيبون

هل الغيرة دليل حب؟
هل الغيرة دليل حب؟
هل الغيرة دليل حب؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يوميًا في الصيف؟

البطخ
البطخ
البطخ

لا شكاوي من امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع بالشرقية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

رئيس المنطقة الشرقية الأزهرية يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية بمقر لجنة معهد النحال الابتدائي

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد