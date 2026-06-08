حكايات المونديال.. كواليس نطحة زين الدين زيدان في كأس العالم

تبقى بعض اللحظات محفورة في ذاكرة كرة القدم مهما مرت السنوات، ومن بينها واقعة النجم الفرنسي زين الدين زيدان في نهائي كأس العالم 2006، والتي تحولت إلى واحدة من أشهر اللقطات في تاريخ البطولة.

نهائى فرنسا وإيطاليا

وأقيم النهائي بين منتخب فرنسا ونظيره الإيطالي على الملعب الأولمبي في برلين بألمانيا، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهة كانت تمثل الظهور الأخير لزيدان بقميص "الديوك" قبل اعتزاله كرة القدم.

وبدأ زيدان المباراة بشكل مثالي بعدما سجل هدف التقدم لفرنسا من ركلة جزاء نفذها بطريقة "بانينكا"، قبل أن يدرك ماركو ماتيراتزي التعادل لإيطاليا برأسية قوية، لينتهي الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وفي الدقيقة 110 من الشوط الإضافي الثاني، شهد العالم واحدة من أكثر اللقطات إثارة للجدل في تاريخ كأس العالم، عندما وجه زيدان نطحة قوية بصدره إلى ماتيراتزي، ليسقط المدافع الإيطالي أرضًا وسط ذهول اللاعبين والجماهير.

وبعد مشاورات بين الحكم الأرجنتيني هوراسيو إليزوندو ومساعديه، أشهر البطاقة الحمراء في وجه قائد فرنسا، ليغادر زيدان الملعب في آخر مباراة رسمية بمسيرته الكروية.

وأثارت الواقعة جدلًا واسعًا لسنوات طويلة، قبل أن يكشف الطرفان لاحقًا عن وجود مشادة كلامية سبقت الحادثة، حيث أكد زيدان أنه تعرض لإهانات شخصية دفعته إلى رد الفعل الذي كلف منتخب بلاده خسارة قائده في اللحظات الحاسمة من النهائي.

وفي النهاية، ابتسمت ركلات الترجيح للمنتخب الإيطالي الذي حسم اللقب بنتيجة 5-3، بينما بقيت "نطحة زيدان" الحدث الأبرز في نهائي برلين، وأحد أكثر المشاهد تداولًا في تاريخ كأس العالم.