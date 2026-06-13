فرج عامر: مباراة بلجيكا مفتاح الأحلام لمنتخب مصر في كأس العالم

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق أن مواجهة منتخب مصر أمام بلجيكا في افتتاح مشوار كأس العالم تمثل المفتاح الذي قد يقود الفراعنة لتحقيق ما يتمناه الجمهور المصري خلال البطولة.

منتخب مصر ومواجهة بلجيكا

وأوضح عامر، عبر صفحته على موقع فيسبوك، أن المنتخب البلجيكي قد يعتمد أسلوبًا مشابهًا لطريقة لعب المكسيك أمام جنوب أفريقيا، لكن بمهارات أعلى ودقة أكبر في التمرير وفاعلية هجومية أقوى أمام المرمى.

وأضاف أنه يتمنى ألا يلعب المنتخب المصري بنفس أسلوب جنوب أفريقيا القائم على البطء في التمرير والاعتماد على خمسة مدافعين يقتصر دورهم على تشتيت الكرة، مطالبًا بسرعة نقل الهجمة من الخلف إلى الأمام بدقة وفاعلية.

وشدد على أهمية تجنب التمرير القصير من حارس المرمى إلى المدافعين داخل منطقة الجزاء أو على حدودها، مؤكدًا أن السرعة في بناء الهجمات قد تكون مفتاح تحقيق نتيجة إيجابية أمام بلجيكا، واختتم حديثه بالدعاء بالتوفيق للمنتخب المصري في مشواره بالمونديال.