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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مغربي.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مدرب الأحمال القادم للأهلي

فرج عامر
فرج عامر
سارة عبد الله

كشف المهندس فرج عامر، عن تطورات ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي وجهازه المعاون، ذلك بعد رحيل ييس توروب.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك: “محاولات مستميتة من حسين عموتة  للتوصل لاتفاق مع الاتحاد المغربي لكرة القدم من أجل ضم حسن لوداري مدرب الأحمال، حسن لوداري هو المعد البدني لمنتخب تحت 23 سنة، ولكن هذه الفترة لا يوجد ارتباطات او تجمعات مع المنتخب”.

وتابع: “حسين  لوداري  هو المعد البدني  القادم للأهلي وهو تاني مساعدي عموتة بعد رشيد بن محمود”.

وكان قد أشاد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، بالمدرب المغربي الحسين عموتة، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، مؤكدًا ثقته في قدرته على تحقيق النجاح خلال المرحلة المقبلة.

و كتب فرج عامر عبر فيسبوك:عموتة المدير الفني للاهلي الجديد حينجح ، تحس انة جاي من حواري المغرب ، وتحس  انة من نوعية حسن شحاتة بتاع كورة  كورة ويعرف يتعامل مع اللاعبين ومش بتاع شوكة وسكينة ، لون جديد من المدربين اللي  اتمرمطوا في الملاعب .

فرج عامر حسين عموتة الاتحاد المغربي حسن لوداري

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