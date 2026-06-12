فرج عامر يشيد بعموتة: مدرب من «حواري المغرب» وقادر على النجاح مع الأهلي

أشاد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، بالمدرب المغربي الحسين عموتة، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، مؤكدًا ثقته في قدرته على تحقيق النجاح خلال المرحلة المقبلة.

و كتب فرج عامر عبر فيسبوك:عموتة المدير الفني للاهلي الجديد حينجح ، تحس انة جاي من حواري المغرب ، وتحس انة من نوعية حسن شحاتة بتاع كورة كورة ويعرف يتعامل مع اللاعبين ومش بتاع شوكة وسكينة ، لون جديد من المدربين اللي اتمرمطوا في الملاعب .

وعقد سيد عبد الحفيظ عضو مجلس ادارة النادي الاهلي ووائل جمعة مدير الكرة بالفريق اجتماعًا مع حسين عموتة المدير الفني الجديد للفريق عبر تطبيق زوم

وجاء الاجتماع لحسم.بعض الامور بشان الفريق حيث عرض عبدالحفيظ على المدرب أكرم توفيق لاتخاذ قرار بشأنه

كما تم عرض ملف المهاجمين الأجانب وهم سفيان بن جديدة ونذير بن بو علي، و ريان ماي لاعب نادي أومونيا نيقوسيا القبرصي لاستشارته بشان موافقته علي ضمهم للفريق من عدمه.