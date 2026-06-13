أحمد حسن يزف بشرى لجماهير نادي الزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موقف نادي الزمالك من حل كافة مشاكله للحصول على الرخصة الأفريقية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك نقلا عن مصدر بالزمالك أن الأبيض سيحصل على الرخصة الأفريقية نهاية الشهر والأمر مفروغ منه ومنتهي.

مفاوضات مكثفة بالزمالك

وتكثف إدارة نادي الزمالك تحركاتها خلال الفترة الحالية من أجل إنهاء ملف المستحقات المالية الخاصة بالسنغالي إبراهيما نداي، لاعب الفريق السابق، في إطار سعي النادي لإغلاق القضايا العالقة قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويجري مسئولو الزمالك مفاوضات مستمرة مع اللاعب وممثليه القانونيين للوصول إلى صيغة توافقية بشأن سداد المبالغ المستحقة، تتضمن وضع جدول زمني للدفع يرضي جميع الأطراف وينهي الأزمة بشكل نهائي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أصدر حكمًا يلزم النادي الأبيض بسداد ما يقارب 1.6 مليون دولار لصالح اللاعب، بعد النزاع الذي نشب بين الطرفين عقب إنهاء التعاقد.

وتأمل إدارة الزمالك في التوصل إلى اتفاق ودي خلال الفترة المقبلة، خاصة أن تسوية هذا الملف تمثل خطوة مهمة ضمن جهود النادي لاستيفاء الشروط المطلوبة للحصول على الرخصة الأفريقية، التي تتيح له المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالموسم المقبل.