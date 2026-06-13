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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا.. الرجاءالمغربي يعلن التعاقد مع نصر الدين نابي لتدريب الفريق

نصر الدين نابي
نصر الدين نابي
إسراء أشرف

أعلن نادي الرجاء الرياضي المغربي، تعيين المدرب التونسي نصر الدين نابي مديرًا فنيًا جديدًا للفريق الأول، خلفًا للجنوب إفريقي فادلو ديفيد الذي أنهى النادي ارتباطه به عقب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وجاءت خطوة التعاقد مع نابي سريعًا، إذ تحركت إدارة الرجاء لحسم ملف المدرب الجديد بعد أقل من 24 ساعة على رحيل ديفيد، في محاولة لإعادة الاستقرار الفني وإنعاش حظوظ الفريق في المنافسة على لقب الدوري المغربي.

وأكد النادي، عبر بيان رسمي، تولي المدرب التونسي مهمة قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، فيما أشارت تقارير إعلامية مغربية إلى أن عقده يمتد حتى صيف عام 2027.

ويأمل الرجاء أن ينجح نابي في إعادة الفريق إلى سكة الانتصارات، خاصة أن الفارق مع المتصدر ما زال قابلًا للتعويض، حيث يحتل الفريق المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المغربي للمحترفين برصيد 42 نقطة بعد مرور 23 جولة.

وتُعول جماهير الرجاء على خبرة المدرب التونسي لقيادة الفريق نحو استعادة بريقه محليًا، وإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة في ظل احتدام المنافسة على المراكز المتقدمة.

نادي الرجاء الرجاء المغربي الرجاء البيضاوي المغربي مدرب الرجاء الدوري المغربي نابي نصر الدين نابي

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