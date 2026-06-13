رسميًا.. البولندي مارتشينياك حكمًا لمواجهة الأرجنتين والجزائر في كأس العالم

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2026 إسناد إدارة مباراة منتخب الأرجنتين أمام منتخب الجزائر إلى الحكم البولندي سيمون مارتشينياك ، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة العاشرة من دور المجموعات بالمونديال.

ويعد مارتشينياك أحد أبرز حكام العالم خلال السنوات الأخيرة، حيث سبق له إدارة نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، كما يُصنف ضمن نخبة الحكام المعتمدين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».



وتحظى المباراة بأهمية كبيرة كونها تمثل الظهور الأول لحامل اللقب منتخب الأرجنتين في النسخة الحالية من البطولة، بينما يسعى المنتخب الجزائري لتحقيق انطلاقة قوية أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.



ومن المقرر أن تُقام المواجهة يوم 16 يونيو الجاري على ملعب أروهيد بمدينة كانساس سيتي الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة التي تضم أيضًا منتخبي النمسا والأردن.