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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي : المنطقة في مأزق تاريخي غير مسبوق .. والواقع مؤلم بحق

الديهي
الديهي
قسم التوك شو
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الأمن القومي المصري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن واستقرار الدول العربية، مشددًا على أن ما تشهده المنطقة من أزمات متلاحقة ينعكس بصورة مباشرة على أمن مصر ومصالحها الاستراتيجية.


وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، إن أمن مصر لا ينفصل عن أمن شقيقاتها في الخليج والمشرق العربي والقرن الإفريقي ووادي النيل وشمال إفريقيا، موضحًا أن استقرار هذه الدول وعواصمها يمثل جزءًا أصيلًا من منظومة الأمن القومي المصري.

وأضاف أن التطورات التي تشهدها الدول العربية تفرض تحركات سياسية ودبلوماسية مستمرة، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يجري اتصالات متواصلة مع عدد من القادة العرب، من بينهم أمير الكويت، وولي العهد السعودي، وملك الأردن، للتشاور بشأن سبل الخروج من الأزمة التي تمر بها المنطقة.

وأشار الديهي إلى أن الإقليم يعيش "مأزقًا تاريخيًا غير مسبوق"، موضحًا أن القضية الفلسطينية كانت تمثل في الماضي القضية المركزية، ثم امتدت الأزمات إلى لبنان، بينما تواجه المنطقة اليوم تحديات متزامنة في السودان وسوريا والصومال، إلى جانب استمرار التصعيد في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن العمل العربي المشترك لا يزال يحمل طموحات كبيرة، إلا أن الواقع الحالي "مؤلم بحق"، محذرًا من أن الدولة التي تسقط يصعب أن تستعيد عافيتها مرة أخرى.


واختتم الديهي تصريحاته بالتأكيد على أن العالم العربي يمر بواحدة من أسوأ مراحله، مشيرًا إلى أن مشاهد الدماء والصراعات أصبحت تمتد في أكثر من دولة، وأنه لا ينبغي حصر الاهتمام فيما تفعله إسرائيل في فلسطين وسوريا ولبنان فقط، بل يجب النظر أيضًا إلى الأزمات التي تضرب مختلف أنحاء العالم العربي وما تمثله من تهديد لاستقرار المنطقة بأكملها.

الديهي نشات الديهي مصر اخبار التوك شو المنطقة

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