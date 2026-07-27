الديهي معلقًا على واقعة هايدي زيدان: "أسرتها أقرت بمعاناتها من خلل نفسي والقضية في يد النيابة"

علق الإعلامي نشأت الديهي، على واقعة القبض على هايدي زيدان، التي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقاطع تضمنت إساءات إلى الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن القضية باتت محل تحقيقات النيابة العامة.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، إن أسرة هايدي زيدان خرجت وأكدت أنها تعاني من خلل نفسي، مشيرًا إلى أن النيابة العامة قررت عرضها على الطب النفسي لبيان مدى سلامة قواها العقلية.

وأضاف أن ما صدر عنها "لا يصدر عن أشخاص يتمتعون بحالة عقلية مستقرة"، معتبرًا أن ما حدث يستوجب التعامل معه في إطار ما ستسفر عنه التحقيقات والتقرير الطبي.



ووجه الديهي رسالة إلى الأسر التي لديها أفراد يعانون من اضطرابات أو مشكلات نفسية، داعيًا إلى احتوائهم ومتابعتهم، وقال إن الأسرة، وفقًا لما أعلنته، أقرت بوجود خلل نفسي لديها، متسائلًا: "إذا كانت الأسرة تعلم بحالتها، فلماذا لم يتم احتواؤها ومتابعتها؟".

الفحص والتحقيق



وانتقد الديهي ما وصفه بمحاولات جماعة الإخوان استغلال الواقعة، قائلًا إن الجماعة سارعت إلى تقديم هايدي زيدان باعتبارها "معارضة من نوع جديد"، معتبرًا أن الجماعة اعتادت استغلال مثل هذه الوقائع لخدمة أهدافها السياسية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن القضية أصبحت الآن في يد النيابة العامة، التي تتولى استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء نتائج الفحص والتحقيق.