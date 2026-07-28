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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي يكشف توجيهات السيسي بشأن مشروع أرشفة تراث الإذاعة والتليفزيون

نشات الديهي
نشات الديهي
محمود محسن

كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعدد من كبار المسؤولين بقطاع الإعلام، لمتابعة مشروع أرشفة تراث الإذاعة والتليفزيون المصري وتطوير استوديوهات الهيئة الوطنية للإعلام.


وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن المشروع يستهدف تحويل المحتوى الإعلامي والإذاعي إلى وسائط رقمية حديثة ومنظمة ومفهرسة، بما يشمل ما يقرب من مليون شريط صوتي وتليفزيوني، حفاظًا على أحد أهم الأصول الثقافية والإعلامية في مصر. وأشار إلى أنه من المقرر عقد مؤتمر غدًا للكشف عن جميع تفاصيل المشروع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وأكد أن أرشيف الإذاعة والتليفزيون المصري يمثل رصيدًا حضاريًا وتاريخيًا للأمة المصرية، إذ يضم آلاف البرامج وأكثر من مليون ساعة من البث والتسجيلات المحفوظة على نحو مليون شريط، لافتًا إلى أن العديد من هذه الشرائط أصبح متهالكًا ومعرضًا للتلف، الأمر الذي كان يهدد بفقدان جزء كبير من التراث الإعلامي المصري.

أبرز المبدعين في مصر


وأضاف أن الأرشيف يضم تسجيلات نادرة لرموز الفكر والثقافة، من بينهم العقاد وطه حسين، إلى جانب وثائق وخطب ولقاءات لعدد من الرؤساء السابقين، فضلًا عن تسجيلات فنية لكبار المطربين مثل أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، وبرامج ووثائق توثق مسيرة أبرز المبدعين في مصر، وهو ما يجعل الأرشيف المصري من أغنى وأهم الأرشيفات الإعلامية على مستوى المنطقة.

نشأت الديهي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء الهيئة الوطنية للإعلام الوطنية للإعلام

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