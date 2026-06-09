أنت زعّلت مصر | نشأت الديهي يوجّه رسالة صادمة لـ نجيب ساويرس

شن الإعلامي نشات الديهي، هجومًا حادًا على رجل الأعمال نجيب ساويرس، بعد تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إن الشيخ محمد بن زايد هو "الأب الروحي لمصر".



وقال الديهي خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، موجهًا رسالة إلى نجيب ساويرس "كل ما يتكلم يغلط لانه مش خبير سياسة، هو حاول يجامل الامارات فزعل مصر وعمل كشري وطبق من العبث".



وأضاف "أنا وقفت عند نقطة لما قال إن الشيخ محمد بن زايد هو الأب الروحي لمصر، كلنا نعلم أن الامارات دولة شقيقة وصديقة والشيخ محمد بن زايد له تقديره عند الرئيس السيسي وكل المصريين وإحنا نحترمه ونجلّه، يا نجيب يا خويا مش كده ده رجل محترم ونحبه ونقدره ووقف جنب مصر وساعد ودعم مصر".



وتابع "ولكن نقول إنه الأب الروحي لمصر، مصر ملهاش أب روحي يا نجيب إذا كنت مش عارف فأنا بعرفك الشيخ محمد وقف ودعم مصر والرئيس السيسي شكره والشيخ محمد نفسه يخجل ويرفض أي واحد يقول إنه الأب الروحي لمصر، مصر دي كبيرة يا نجيب".

كل مواطن إماراتي عارف مصر وقيمتها



واستطرد "لما كنت في حفلة السفارة الامريكية اكتشفت أنك أمريكي أول مرة أعرف أنك مواطن أمريكاني، بلاش تيجي على مصر وتجامل على حساب مصر عيب يا نجيب ميصحش واختشي لأن دي مصر الكبيرة وكل مواطن إماراتي عارف مصر وقيمتها وقدرها".