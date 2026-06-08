قرار حاسم على الهواء.. الديهي: لن يظهر أي ضيف دون التحقق من كارنيه نقابته

أصدر الإعلامي نشأت الديهي، قرارًا حاسمًا على الهواء بشأن عدم ظهور أي ضيف في برامج قناة " Ten" دون التحقق من كارنيه النقابة التابع لها.



وأعلن "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، اتخاذ قرارًا تنظيميًا جديدًا يقضي بعدم استضافة أي ضيف على برامج القناة قبل التحقق من هويته المهنية وما يثبت انتماءه للنقابة المختصة أو الجهة التي يمثلها، مؤكدًا ضرورة تشديد إجراءات التدقيق في صفات الضيوف الذين يظهرون على الشاشات

وقال إن الفترة الأخيرة شهدت ظهور أشخاص يقدمون أنفسهم بصفات مهنية أو أكاديمية غير موثقة، معتبرًا أن هذا الأمر يستوجب وقفة جادة من المؤسسات الإعلامية وفرق الإعداد للتأكد من صحة البيانات التي يقدمها الضيوف قبل استضافتهم.

جزءً أساسيًا من مسؤوليات الإعداد



وأضاف أن أي شخص يُقدم باعتباره طبيبًا أو محاميًا أو إعلاميًا أو صاحب صفة مهنية أخرى يجب أن يحمل ما يثبت ذلك، سواء من خلال كارنيه النقابة التابعة له أو المستندات الرسمية الدالة على مؤهلاته وصفته المهنية، مشددًا على أن التحقق من هذه المعلومات يعد جزءً أساسيًا من مسؤوليات الإعداد.