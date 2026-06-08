الديهي: شائعة وفاة خيرت الشاطر تعكس التشرذم والانقسام الذي تعانيه جماعة الإخوان

علق الإعلامي نشأت الديهي، على الأنباء المتداولة بشأن وفاة القيادي الإخواني خيرت الشاطر داخل محبسه، والتي انتشرت عبر عدد من الصفحات والمواقع المحسوبة على جماعة الإخوان.

وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن الشائعة تصدرت منصات تابعة للجماعة، قبل أن يخرج القيادي الإخواني عصام تليمة للحديث عن الأمر، كما أصدرت ابنتا خيرت الشاطر، خديجة وسارة، بيانات نفتا خلالها صحة ما تم تداوله، مؤكدتين أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية نفت بدورها صحة ما تم تداوله بشأن وفاة الشاطر، قائلًا إن الجهات التي قامت بنشر وترويج هذه الشائعة هي صفحات محسوبة على جماعة الإخوان نفسها، متسائلًا عن الدوافع الحقيقية وراء تداول مثل هذه الأخبار داخل أوساط الجماعة.

وأضاف: "إذا كانت هناك جهة يجب البحث عنها لمعرفة مصدر الشائعة، فهي الجهات التابعة للجماعة التي سارعت إلى نشرها والترويج لها على نطاق واسع".

واعتبر الديهي أن تداول الشائعة على صفحات إخوانية يعكس وجود أهداف أو حسابات داخلية تقف وراء نشرها، مشيرًا إلى أن توقيت ظهورها يحمل دلالات تستوجب التوقف أمامها.

وأكد أن هذه الواقعة تكشف حجم التشرذم والانقسام الذي تعانيه جماعة الإخوان، لافتًا إلى أن الخلافات الداخلية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما يظهر بوضوح في تداول مثل هذه الشائعات داخل صفوف الجماعة نفسها.