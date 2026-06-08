نشأت الديهي يستعرض جولة مدبولي في الإسكندرية.. ويطرح تساؤلا على الهواء

استعرض الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل الزيارة التفقدية التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من مشروعات التنمية والتطوير الجاري تنفيذها في شرق الإسكندرية، مؤكدًا أن الجولة تأتي مع بداية موسم الصيف للاطمئنان على سير العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.



وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، أن رئيس الوزراء تفقد مركز التحكم التابع لشركة الإسكندرية، كما زار عددًا من المشروعات الصناعية، من بينها أحد المصانع التابعة لشركة كوكاكولا، حيث شهد افتتاح خط إنتاج جديد، إلى جانب متابعة عدد من المحاور المرورية ومشروعات البنية التحتية التي تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأضاف أن الجولة شملت أيضًا تفقد كورنيش الإسكندرية ومشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية، فضلًا عن متابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة أبو قير، في إطار خطة الدولة لتطوير المحافظة ودعم بنيتها الأساسية.



وأشار إلى أن حجم الاستثمارات التي ضُخت في مشروعات الإسكندرية خلال السنوات العشر الماضية بلغ نحو 100 مليار جنيه، جرى توجيهها لتنفيذ 63 مشروعًا في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس حجم الجهود التي بذلتها الحكومة لدفع عجلة التنمية بالمحافظة.

إبراز ما تحقق من إنجازات



وتساءل الديهي عما إذا كان المواطن السكندري يستشعر بالفعل نتائج هذه المشروعات على أرض الواقع، مشددًا على أهمية التواصل المستمر مع المواطنين وإبراز ما تحقق من إنجازات تنموية حتى لا تظل المشروعات بعيدة عن إدراك الرأي العام.