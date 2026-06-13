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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هيرنانديز يكشف حقيقة تجربته بالسعودية .. ويشعل المنافسة في مونديال 2026

ثيو هيرنانديز
ثيو هيرنانديز
إسلام مقلد

تحدث الفرنسي ثيو هيرنانديز، لاعب الهلال ومنتخب فرنسا، عن تجربته في دوري روشن السعودي، ورؤيته للمنافسة في بطولة كأس العالم 2026، بالإضافة إلى موقفه من الانتقادات التي يتعرض لها مواطنه كيليان مبابي.

وقال ثيو في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا سعيد للغاية في السعودية، لم أتوقع أن تسير الأمور بهذا الشكل. عندما يخبرك الناس بضرورة الحذر هناك، فالحقيقة ليست كذلك تمامًا، لقد تأقلمت بشكل جيد مع الفريق والمدينة، والأهم أن عائلتي وزوجتي وأطفالي في حالة جيدة".

الانتقال للسعودية

وعن إمكانية اعتبار انتقاله إلى السعودية خطوة قبل الاعتزال، أكد نجم الهلال أن مشواره لم ينتهِ، قائلًا: "ليست الخطوة الأخيرة على الإطلاق، أتمنى العودة إلى أوروبا يومًا ما للعب هناك. وقعت لمدة ثلاث سنوات في السعودية وأنا سعيد، وبعد ذلك لا أعرف ماذا سيحدث، لكنني آمل في العودة إلى أوروبا".

العلاقة مع ديشامب

وعن المنتخب الفرنسي، أشاد ثيو بالمدير الفني ديدييه ديشامب، مؤكدًا قوة العلاقة بينهما، وقال: "أنا مع فرنسا منذ عام 2021، وعلاقتي بديشامب جيدة جدًا، إنه مدرب عظيم وشخص رائع".

كما تحدث عن إمكانية تولي زين الدين زيدان تدريب المنتخب الفرنسي مستقبلًا، قائلاً: "تواجدت معه في ريال مدريد لمدة عام، وهو شخص رائع ومدرب عظيم، سنرى كيف ستسير الأمور، وأعتقد أنها ستكون جيدة، لأن امتلاك لاعبين بهذه الجودة يجعل مهمة المدرب أسهل".

المرشحين للفوز بكأس العالم 

وعن المرشحين للفوز بكأس العالم 2026، أوضح ثيو أن المنافسة ستكون الأصعب، قائلًا: "إسبانيا مرشحة لحصد اللقب، لكن هناك منتخبات أخرى مثل البرتغال وإنجلترا والبرازيل، وأعتقد أن هذه النسخة ستكون الأصعب من كأس العالم".

وتطرق اللاعب الفرنسي إلى مواجهة إسبانيا والذكريات الصعبة بعد الخسارة أمامها في بطولة أمم أوروبا، قائلًا: "بقيت غصة في حلقي، لكن لا توجد ضغينة، أحيانًا تفوز وأحيانًا تخسر، هذه هي كرة القدم، ونحن ذاهبون إلى كأس العالم من أجل الوصول إلى المباراة الأخيرة".

الدفاع عن مبابي

كما دافع ثيو عن كيليان مبابي، مؤكدًا أن الانتقادات الموجهة له في ريال مدريد ليست عادلة، وقال: "مبابي من أفضل اللاعبين في العالم، وأفهم طبيعة الضغط في ريال مدريد لأنني عشت هناك، الأمر ليس سهلًا، لكنه قائد بالنسبة لنا وأعتقد أنه قائد في ريال مدريد أيضًا، هو يريد الفوز فقط".

وأضاف: "مبابي لديه رغبة كبيرة في إثبات نفسه خلال كأس العالم، إنه في قمة الجاهزية والتركيز، وكذلك المنتخب الفرنسي بالكامل".

ذكرياته مع ريال مدريد

واستعاد ثيو ذكرياته مع ريال مدريد، موضحًا أن انتقاله إلى ميلان كان القرار الأفضل في ذلك الوقت، وقال: "عندما وصلت إلى ريال مدريد كنت صغيرًا جدًا، وكان الانتقال إلى ميلان خيارًا مناسبًا، عشت فترة رائعة هناك وكان النادي بمثابة بيتي، وأتمنى العودة يومًا ما إلى إسبانيا".

وعن العروض التي تلقاها قبل الانتقال إلى الهلال، كشف: "كانت هناك عدة خيارات، من بينها العودة إلى أتلتيكو مدريد، لكنني تحدثت مع وكيلي وعائلتي، وفي النهاية رأينا أن الانتقال إلى السعودية كان الخيار الأفضل".

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