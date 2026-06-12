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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي قبل انطلاق مشوار فرنسا بـ المونديال: سنحتفل في الشانزليزيه

مبابي
مبابي
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

وجه كليان مبابي قائد المنتخب الفرنسي رسالة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام السنغال في افتتاح مشوار “الديوك” ببطولة كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها يوم 16 يونيو الجاري، مؤكدًا أهمية البداية القوية في البطولة.

وقال مبابي فى تصريحات تلفزيونية إن مواجهة السنغال تحمل طابعًا خاصًا بسبب التاريخ بين المنتخبين، ما يجعلها أكثر سخونة، مشددًا على ضرورة حصد النقاط الثلاث في البداية لتفادي أي ضغوط مبكرة.

وأضاف كليان: “هناك تاريخ بين فرنسا والسنغال، وهذا يجعل المباراة أكثر سخونة. علينا أن نبدأ بشكل جيد، لأن الفوز في البداية يبدد الشكوك ويمنحنا أول ثلاث نقاط.”

وفي تصريح لافت، أكد مبابي استعداده للتضحية بالأرقام الفردية من أجل التتويج بالمونديال، قائلاً: “إذا عُرض علي اتفاق ألا أسجل أي هدف وتفوز فرنسا بكأس العالم، سأوقع عليه فورًا.”

واختتم قائد فرنسا تصريحاته بالتأكيد على رغبته في الاحتفال باللقب حال تحقيقه، قائلاً إنه سيكون أول الحاضرين في الشانزليزيه، مع عدم الانشغال حاليًا بأي مواجهات مستقبلية محتملة.

كليان مبابي كأس العالم فرنسا السنغال

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