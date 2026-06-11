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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة وسفير فرنسا يبحثان آفاق جديدة للشراكة في تمكين الشباب وتطوير المنظومة الرياضية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

التقى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، إيريك شوفالييه، سفير جمهورية فرنسا لدى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث فرص التعاون المشترك في مجالات الشباب والرياضة خلال المرحلة المقبلة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها توسيع مجالات التعاون في البرامج الموجهة للشباب، ودعم المبادرات الهادفة إلى تنمية المهارات وبناء القدرات، إلى جانب تبادل الخبرات في المجالات الرياضية المختلفة، والاستفادة من التجربة الفرنسية في تطوير المنظومة الرياضية وإعداد الكوادر المتخصصة.

كما تناول اللقاء فرص التعاون في تنظيم الفعاليات والبرامج الشبابية والرياضية المشتركة، بما يعزز التبادل الثقافي والمعرفي بين شباب البلدين، ويسهم في ترسيخ قيم الحوار والانفتاح والتعاون الدولي.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تطورًا مستمرًا على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشراكات التي تسهم في إتاحة فرص أكبر للشباب، ودعم جهود الدولة في بناء الإنسان المصري وتمكينه من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

ومن جانبه، أعرب السفير الفرنسي عن تقديره لما تشهده مصر من تطور في قطاعي الشباب والرياضة، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والعمل على تنفيذ مبادرات ومشروعات مشتركة تحقق المصالح المتبادلة وتدعم العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة جمهورية فرنسا وزير الرياضة كأس العالم

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