وزير الشباب والرياضة يبحث إدراج الكيك بوكسينج ضمن دورة الألعاب الإفريقية 2027 بمصر

استقبل جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الإيرلندي روي بيكر، رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، والنرويجي إسبن لوند، نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأوروبي، والكابتن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج.

في مستهل اللقاء رحب جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة برئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج والوفد المرافق له، مشيدًا بجهود الاتحاد في نشر وتطوير اللعبة على المستويين الدولي والقاري.

وتناول اللقاء مناقشة طلب رئيس الاتحاد الدولي إدراج لعبة الكيك بوكسينج ضمن الألعاب المدرجة بدورة الألعاب الإفريقية المقرر تنظيمها في مصر عام 2027، بما يسهم في توسيع قاعدة ممارسي اللعبة وزيادة انتشارها داخل القارة الإفريقية

ومن جانبه، أعرب روي بيكر، رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، عن سعادته بزيارة مصر ولقائه وزير الشباب والرياضة، مؤكدًا أن مصر أصبحت شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الدولي في المنطقة، لما تمتلكه من بنية تحتية رياضية ومنشآت متطورة تؤهلها لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية الدولية.