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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يشيد بإنجاز منظومة خدمة المواطنين وتحقيق نسبة 99.27% في معالجة الشكاوى

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

أشاد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بالأداء المتميز لمنظومة خدمة المواطنين بالوزارة بعد تحقيق نسبة إنجاز بلغت 99.27% خلال شهر مايو 2026 وفقاً للمؤشر العام للرابط الفرعي الخاص بوزارة الشباب والرياضة بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة فرق العمل وحرص الوزارة على سرعة الاستجابة لشكاوى ومقترحات المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات الحكومية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، مشدداً على استمرار تطوير آليات العمل والتحول الرقمي بما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة تلبي تطلعات المواطنين.

ويأتي هذا الأداء المتميز في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتطوير منظومة خدمة المواطنين، وتعزيز قنوات التواصل الفعال مع الجمهور، بما يدعم جهود الدولة في بناء جهاز إداري أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين.

وزير الشباب والرياضة يلتقي نظيره الليبي لبحث سبل تكثيف التعاون المشترك

في وقت سابق، التقي جوهر نبيل  ، وزير الشباب والرياضة، الدكتور فؤاد برغش ، وزير الرياضة بدولة ليبيا  ،  وذلك لبحث البرامج والأنشطة والمشروعات فى ضوء الحرص على تكثيف التعاون بين البلدين .

ورحب جوهر نبيل بوزير الرياضة في ليبيا  مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون  بين الجانبين علي مستوي القطاعين الرياضي والشبابي ،ايضا تم الاتفاق خلال اللقاء علي استضافة مصر لمعسكرات الفرق  والمنتخبات والأندية الليبية بمختلف الألعاب وخاصة ان مصر تمتلك البينية التحتية   والمدن الرياضية  والشبابية المميزة وعلي  اعلي المستويات .  

فيما اكد  وزير الرياضة الليبي خلال اللقاء  علي  أن الدولة المصرية لديها العديد من الخبرات و التي نسعي للتعاون الثنائي فيما بيننا  ونقل الخبرات المصرية الكبيرة للجانب الليبي ، والتي تأتي علي رأسها  المنشات الرياضية وكيفية ادارتها  وصيانتها ، خاصة و أن الدولة المصرية شهدت طفرة كبيرة في البنية التحتية والخدمات الشبابية والرياضية التي نفذت في الفترات الماضية.

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