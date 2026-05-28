وزير الشباب والرياضة يؤازر منتخب مصر فى وديته أمام نظيره الروسي

حرص جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة على التواجد باستاد القاهرة الدولي، لمؤازرة منتخب مصر الوطني لكرة القدم خلال مباراته الودية قبل الأخيرة أمام منتخب روسيا، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وشهدت المباراة حضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والسيدة إيرينا بوسيرينينا السكرتير العام للاتحاد الروسي لكرة القدم ورئيسة البعثة الروسية، والسيد يوري ماتفييف القائم بأعمال سفارة روسيا الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية، ومحمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، والمهندس خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، اللواء أحمد فهمي مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

ويخوض المنتخب الوطني المباراة الودية قبل الأخيرة، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة منتخب البرازيل في الودية الأخيرة، ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكانت قرعة كأس العالم قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.