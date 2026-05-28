الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
تحذير شديد من سمكة الأرنب.. شيرين زكي تكشف مخاطر قاتلة وتدعو لتجنب الأسماك مجهولة المصدر

يارا أمين

نشرت الطبيبة البيطرية شيرين زكي عبر صفحتها على فيسبوك تحذيرًا شديد اللهجة من خطورة بعض أنواع الأسماك غير المعروفة أو مجهولة المصدر، مؤكدة أن بعض أنواعها قد تكون شديدة السُمية وتسبب مخاطر صحية خطيرة.

وأشارت في منشورها إلى واقعة متداولة عبر فيديو لأحد الأشخاص وهو يعرض كمية من السمك للبيع في الشارع بسعر منخفض، مدعيًا أنه عثر عليه نافقًا على الشاطئ، ثم عاد لجمعه مرة أخرى رغم التحذير من خطورته.

وسلّطت شيرين زكي الضوء على سمكة الأرنب (القراض)، موضحة أنها من أكثر الأسماك خطورة بسبب احتوائها على سموم شديدة الفاعلية قد تكون قاتلة، محذرة من الاعتقاد الخاطئ بأن إزالة أجزاء معينة منها يجعلها آمنة، لأن السم قد يمتد إلى أجزاء مختلفة من السمكة.

كما شددت على أن التعامل مع هذه الأسماك بشكل خاطئ أو تناولها من مصادر غير موثوقة قد يؤدي إلى أعراض تسمم خطيرة، منها الغثيان والقيء والتنميل وصعوبة التنفس، وقد تتطور الحالات إلى شلل وفشل تنفسي في حال عدم التدخل الطبي السريع.

واختتمت منشورها بدعوة المواطنين إلى توخي الحذر عند شراء الأسماك، والابتعاد عن المصادر غير الموثوقة، وضرورة الإبلاغ عن أي بيع عشوائي لأسماك مجهولة المصدر، مؤكدة أن الوعي هو خط الدفاع الأول لحماية الصحة العامة.


