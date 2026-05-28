السيطرة على حريق بسنتر في شبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب داخل سنتر “كوكو أند إس” بمنطقة شبرا الخيمة، دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل السنتر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى العقارات والمحلات المجاورة.

ونجحت قوات الإطفاء في السيطرة على الحريق وإخماد النيران بالكامل، كما تم تنفيذ أعمال التبريد اللازمة لمنع تجدد الاشتعال مرة أخرى.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق أسفر عن بعض التلفيات المادية داخل السنتر، دون تسجيل أي وفيات أو إصابات بشرية، فيما يرجح أن يكون ماس كهربائي وراء اندلاع الحريق، وجارى فحص الأسباب الدقيقة من خلال الجهات المختصة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، كما كلفت أجهزة البحث الجنائي بسرعة التحري عن ملابسات الحادث وأسبابه.