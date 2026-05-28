حبس المتهم بقتل تاجر سيارات وإصابة شقيقه بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بقتل تاجر سيارات وإصابة شقيقه بإصابات بالغة خلال مشاجرة بإحدى قرى طوخ 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، مع الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة وسقوط شاب جثة هامدة وإصابة شقيقه.



وكشفت التحريات، بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة طوخ ومعاونيه، أن مشادة كلامية نشبت بين طرف أول يضم شقيقين هما “حمادة ر.س” تاجر سيارات، وشقيقه “إسلام ر.س”، وطرف ثان “أحمد ع.ع”، بسبب خلافات قديمة بينهما، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، تعدى خلالها الطرف الثاني على الشقيقين، ما أسفر عن مصرع الأول وإصابة الثاني، الذي جرى نقله إلى العناية المركزة لتلقي العلاج تحت إشراف طبي مكثف.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.