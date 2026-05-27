محافظ القليوبية يتفقد مجزر كفر سعد في أول أيام عيد الأضحى للاطمئنان على سير العمل

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، صباح اليوم، جولة تفقدية بمجزر كفر سعد بمدينة بنها، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والبيطرية أثناء ذبح الأضاحي، بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين وتقديم خدمة آمنة ومنظمة للمضحين.



وتفقد المحافظ مختلف أقسام المجزر، واطمأن على تطبيق الإجراءات الوقائية والبيطرية خلال أعمال الذبح، وآليات الكشف الظاهري والباطني على الذبائح للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، موجهاً بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات الذبح بشكل فوري ومستمر، مع التطهير الدوري للعنابر باستخدام المطهرات المعتمدة، حفاظاً على الصحة العامة والبيئة.

كما حرص المحافظ ، على الاستماع إلى عدد من الجزارين والمواطنين داخل المجزر، للتعرف على مستوى الخدمات المقدمة ومدى توافر التيسيرات اللازمة، مشدداً على أهمية الالتزام الكامل بالضوابط البيطرية وحسن معاملة المواطنين طوال أيام العيد.

من جانبه، أوضح الدكتور هاني شمس الدين مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع المجازر، وإلغاء الإجازات للأطباء البيطريين، مع دعم المجازر بأطقم إضافية لمواجهة كثافة الإقبال خلال موسم عيد الأضحى المبارك، إلى جانب توفير كميات كافية من أحبار أختام اللحوم.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية و10 غرف فرعية بمختلف الإدارات البيطرية لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على مدار الساعة، مع تطبيق إجراءات الكشف الطبي والبيطري الدقيق على الأضاحي قبل وبعد الذبح، والاستبعاد الفوري لأي ذبيحة غير مطابقة للاشتراطات حفاظاً على الصحة العامة.

وأكد المحافظ، أن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، انتهت من تجهيز المجازر الرئيسية ونصف الآلية واليدوية بمختلف مدن ومراكز المحافظة لاستقبال الأضاحي طوال أيام العيد، إلى جانب تجهيز عدد من المجازر داخل القرى للتيسير على المواطنين وتقليل الضغط على المجازر الرئيسية، بما يسهم في الحد من الذبح العشوائي والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.