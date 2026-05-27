الأجواء معتدلة ومناسبة للاحتفال.. تفاصيل طقس أيام العيد

نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد تفاصيل حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى، بدءاً من اليوم، الأربعاء 27 مايو، وحتى الأحد 31 مايو 2026، مطمئنة المواطنين بأن الأجواء تسمح بممارسة جميع الأنشطة اليومية والأنشطة البحرية بشكل طبيعي.

وأوضحت الهيئة أنه يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، بينما يكون حاراً على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويشتد ليكون شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، فيما يعود الطقس ليلاً ليصبح معتدلاً ومائلاً للبرودة على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس خلال أيام العيد 

حذرت هيئة الأرصاد فقط، من تكون شبورة مائية في الصباح الباكر (من الساعة 4 وحتى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

و رصدت الخرائط الجوية، للطقس فرصاً ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة بمناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

فيما تنشط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة، ما يلطف الأجواء الإجمالية للمواطنين خلال التنزه.

وكشفت الهيئة أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال أيام عيد الأضحى على القاهرة الكبرى والوجه البحري خلال أيام العيد ستكون مستقرة نسيباً، حيث تتراوح من 31 إلى 32 درجة مئوية.

 

4 إرشادات ونصائح هامة من الأرصاد

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حزمة من النصائح للمواطنين لقضاء إجازة عيد آمنة، وجاءت كالتالي:

  • القيادة بهدوء وحذر في الصباح الباكر نظراً لوجود الشبورة المائية الكثيفة على الطرق السريعة والزراعية.
  • تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة وقت الظهيرة.
  • الاستمتاع بكافة الأنشطة اليومية والبحرية كون الأجواء مستقرة وتسمح بذلك.
  • ضرورة متابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة يومياً للاطلاع على أي تحديثات طارئة.
أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟

