البداية بأنجولا.. مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027

أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2027 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أنجولا ومالاوي وجنوب السودان في مشوار يسعى خلاله الفراعنة لحجز بطاقة التأهل إلى البطولة القارية المقبلة.

مواعيد مباريات منتخب مصر في التصفيات

ويبدأ منتخب مصر مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب أنجولا، قبل لقاء جنوب السودان، خلال فترة التوقف الدولي الممتدة من 21 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026.

وجاءت مواعيد مباريات الفراعنة كالتالي:

* الجولة الأولى: مصر × أنجولا

* الجولة الثانية: مصر × جنوب السودان

خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026

* الجولة الثالثة: مصر × مالاوي

* الجولة الرابعة: مالاوي × مصر

خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026

* الجولة الخامسة: أنجولا × مصر

* الجولة السادسة: جنوب السودان × مصر

خلال الفترة من 22 إلى 30 مارس 2027

ويشارك في التصفيات 48 منتخبًا تم توزيعهم على 12 مجموعة، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وتقام التصفيات بنظام الدوري ذهابًا وإيابًا، فيما ضمنت منتخبات كينيا وتنزانيا وأوغندا التأهل المباشر باعتبارها الدول المستضيفة للبطولة.

وجاء منتخب مصر ضمن منتخبات المستوى الأول قبل إجراء القرعة، بفضل تاريخه الكبير في البطولة القارية، بعدما تُوج بلقب كأس الأمم الأفريقية 7 مرات، كأكثر المنتخبات تتويجًا باللقب.

وتواجد الفراعنة في التصنيف الأول رفقة منتخبات المغرب والسنغال ونيجيريا والجزائر وكوت ديفوار وتونس والكاميرون والكونغو الديمقراطية ومالي وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو.

موعد بطولة أمم أفريقيا 2027

ومن المقرر إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 خلال الفترة من 19 يونيو حتى 17 يوليو 2027، بتنظيم مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا، في أول نسخة بتاريخ البطولة تُقام في ثلاث دول.