صواريخ ومسيّرات ودبابات مُحترقة.. حزب الله يدك مواقع جيش الاحتلال بـ 32 هجومًا

أعلن حزب الله المُتمركز في جنوب لبنان، أمس الثلاثاء، تنفيذ 32 هجومًا على جنود وآليات ومواقع إسرائيلية في مناطق متفرقة من جنوب لبنان وشمال إسرائيل.

وبحسب بيان حزب الله، شملت الهجمات 13 استهدافًا لتجمعات آليات وجنود إسرائيليين في بلدة زوطر الشرقية، لا سيما محيط الخزان ومجرى النهر فيها، وبلدات رشاف وعدشيت القصير وشمع، إضافة إلى ثكنة برانيت، باستخدام "صليات صاروخية وقذائف مدفعية ومسيّرات انقضاضية".

وأوضح بيان حزب الله أنه استهدف 7 دبابات ميركافا، و4 آليات من نوع نميرا، وآليتي هامر، وآلية اتصالات، وجرافة عسكرية من نوع "دي 9″، في بلدات زوطر الشرقية ورشاف وبنت جبيل، فضلا عن عمليات أخرى.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في تصعيد عملياته ضد جنوب لبنان، بعد الهجمات التي شنّها حزب الله على شمال إسرائيل باستخدام الطائرات المسيرة المفخخة إلى جانب القصف الصاروخي.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي يكثف عملياته العسكرية في جنوب لبنان ويسيطر على مناطق استراتيجية.

وأضاف “نتنياهو” -خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل أمس الثلاثاء- أن الجيش يعمل على توسيع نطاق عملياته في لبنان وينشر قوات كبيرة على الأرض، حسبما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.