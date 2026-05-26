نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يكثف عملياته ويسيطر على مناطق إستراتيجية بجنوب لبنان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي يكثف عملياته العسكرية في جنوب لبنان ويسيطر على مناطق استراتيجية.

وأضاف نتنياهو -خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل اليوم الثلاثاء- أن الجيش يعمل على توسيع نطاق عملياته في لبنان وينشر قوات كبيرة على الأرض، حسبما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وبدأت القوات الإسرائيلية في القيام بعمليات خارج ما يُسمى بـ"الخط الأصفر"، الذي يحدد منطقة تمتد لمسافة 10 كيلومترات داخل جنوب لبنان، وهي المنطقة التي تحتلها إسرائيل بالفعل.

يذكر أن العمليات البرية الإسرائيلية الموسعة تجرى على الرغم من وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل الماضي.

وتواصل إسرائيل تكثيف هجماتها على لبنان، مما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص، بينما تدعي أنها تنفذ هذه العمليات لإزالة التهديدات التي يشكلها حزب الله.