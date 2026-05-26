الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

هل تغيب جنينة الحيوان عن احتفالات عيد الأضحى 2026؟.. مصادر تكشف الموقف

شيماء مجدي

عاد ملف افتتاح جنينة حيوان الجيزة إلى صدارة اهتمامات المواطنين، مع حلول عيد الأضحى المبارك، خاصة بعد استمرار غلقها منذ عام 2023 بسبب أعمال التطوير الشاملة التي تستهدف تحويلها إلى واحدة من أكبر الحدائق المفتوحة الحديثة في المنطقة.

إلا أن أعمال التطوير لا تزال مستمرة حتى الآن، دون الإعلان رسميًا عن موعد نهائي لإعادة افتتاحها أمام الجمهور، ما يعني استمرار إغلاقها خلال موسم عيد الأضحى 2026.

وخلال عمليات التطوير، فوجئ كثيرون بتغيير اللوحة الرسمية للحديقة من «حديقة الحيوان» إلى «جنينة الحيوانات»، وهو الاسم الشعبي التاريخي الذي ارتبط بها لعقود طويلة بين المصريين.


هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على الهوية التراثية والوجدانية للحديقة، التي تعد واحدة من أشهر معالم الجيزة الترفيهية والتاريخية، وواحدة من أقدم حدائق الحيوان في إفريقيا والشرق الأوسط.


مشروع تطوير عالمي

خطة التطوير الضخمة تستهدف إعادة إحياء جنينة الحيوانات بشكل عصري، مع الحفاظ في الوقت نفسه على طابعها الأثري والتاريخي والنباتات النادرة الموجودة بها.


وتسعى أعمال التطوير إلى تحويل الحديقة إلى نموذج عالمي للحدائق المفتوحة، من خلال إزالة الحواجز التقليدية تدريجيًا وتوفير بيئات معيشية أكثر ملاءمة للحيوانات، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية لرعاية الحيوانات.


كما يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان، وتحت إشراف الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان، في محاولة لإعادة الحديقة إلى مكانتها التاريخية كواحدة من أهم الوجهات السياحية والترفيهية في مصر.


ربط حديقة الحيوان بالأورمان

أبرز ملامح المشروع الجاري: العمل على دمج حديقة الحيوان مع حديقة الأورمان المجاورة، لتصبحا معًا أكبر حديقة داخل مدينة على مساحة تصل إلى 112 فدانًا.

ويشمل المشروع تطوير المساحات الخضراء والممرات الداخلية، إلى جانب الحفاظ على أكثر من 3 آلاف شجرة تاريخية ونادرة داخل الموقع، بما يمنح الزوار تجربة مختلفة تجمع بين الطبيعة والترفيه والتراث.


خدمات جديدة 

وتتضمن خطة التطوير إنشاء مناطق عرض حديثة للحيوانات، إلى جانب مطاعم ومقاهٍ وفندق ترفيهي وسوق للهدايا التذكارية، فضلًا عن تقديم أنشطة وتجارب تفاعلية جديدة للزوار.


كما تشمل الخطة تنظيم عروض حية للحيوانات، وإتاحة جولات بصحبة مربي الحيوانات، في تجربة تستهدف تقريب الزوار من الحياة البرية بصورة آمنة وعصرية.


وتؤكد الجهات القائمة على المشروع الحفاظ على المباني التاريخية والطابع المعماري المميز للحديقة، مع استخدام تقنيات عرض حديثة دون المساس بقيمتها التراثية.


عمر الحديقة: أكثر من 130 عامًا

وتحمل حديقة حيوان الجيزة تاريخًا طويلًا يعود إلى القرن التاسع عشر، حيث افتُتحت رسميًا عام 1891 بعد أن أصدر الخديوي توفيق قرارًا بتخصيص جزء من حدائق الأورمان لإنشاء «مخزن للحيوانات»، وهو المصطلح المستخدم آنذاك لحدائق الحيوان.


وعُرفت الحديقة بلقب «جوهرة التاج لحدائق الحيوان في إفريقيا»، وظلت لعقود طويلة واحدة من أبرز أماكن التنزه للمصريين والعائلات خلال الأعياد والإجازات الرسمية.


وفي عام 1938، تم ضم 38 فدانًا جديدة من حديقة الأورمان إلى الحديقة، لتشهد توسعًا كبيرًا عزز مكانتها كواحدة من أكبر الحدائق التاريخية في المنطقة.


متى تفتح حديقة الحيوان أبوابها؟

ورغم استمرار التساؤلات حول موعد الافتتاح الرسمي، فإن الجهات المسؤولة لم تعلن حتى الآن موعدًا نهائيًا لاستقبال الزوار، بينما تشير التوقعات إلى إمكانية افتتاحها خلال الأشهر المقبلة بعد الانتهاء من المراحل الأساسية للمشروع.

أفضل طرق لتخزين اللحوم بطريقة صحيحة.. للحفاظ على الطعم والجودة

أفضل طرق حفظ اللحوم

طريقة تنظيف الكرشة وطهيها بشكل صحيح.. خطوات سهلة للتخلص من الرائحة والشوائب

طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي

طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن.. طعم المشويات الأصلية في البيت

طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن

الأعياد تكشف توتر العلاقات الزوجية بشكل أكبر.. فكيف نتعامل معها؟

كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟

