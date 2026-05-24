هل ستعمل حديقة الحيوان في عيد الأضحى؟.. التطورات الجديدة تحسم الجدل

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، عاد ملف افتتاح حديقة حيوان الجيزة إلى صدارة اهتمامات المواطنين، خاصة بعد استمرار غلقها منذ عام 2023 بسبب أعمال التطوير الشاملة التي تستهدف تحويلها إلى واحدة من أكبر الحدائق المفتوحة الحديثة في المنطقة.



ورغم حالة الترقب الكبيرة بين الأسر المصرية والراغبين في قضاء إجازة العيد داخل الحديقة التاريخية، إلا أن أعمال التطوير لا تزال مستمرة حتى الآن، دون الإعلان رسميًا عن موعد نهائي لإعادة افتتاحها أمام الجمهور، ما يعني استمرار إغلاقها خلال موسم عيد الأضحى 2026.



«جنينة الحيوانات».. الاسم القديم يعود من جديد



وخلال عمليات التطوير الجارية، فوجئ كثيرون بتغيير اللوحة الرسمية للحديقة من «حديقة الحيوان» إلى «جنينة الحيوانات»، وهو الاسم الشعبي التاريخي الذي ارتبط بها لعقود طويلة بين المصريين.



وجاءت هذه الخطوة في إطار الحفاظ على الهوية التراثية والوجدانية للحديقة، التي تعد واحدة من أشهر معالم الجيزة الترفيهية والتاريخية، وواحدة من أقدم حدائق الحيوان في إفريقيا والشرق الأوسط.



مشروع تطوير عالمي داخل حديقة الجيزة



وتخضع الحديقة حاليًا لخطة تطوير ضخمة تستهدف إعادة إحيائها بشكل عصري، مع الحفاظ في الوقت نفسه على طابعها الأثري والتاريخي والنباتات النادرة الموجودة بها.



وتسعى أعمال التطوير إلى تحويل الحديقة إلى نموذج عالمي للحدائق المفتوحة، من خلال إزالة الحواجز التقليدية تدريجيًا وتوفير بيئات معيشية أكثر ملاءمة للحيوانات، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية لرعاية الحيوانات والحفاظ عليها.



كما يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان، وتحت إشراف الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان، في محاولة لإعادة الحديقة إلى مكانتها التاريخية كواحدة من أهم الوجهات السياحية والترفيهية في مصر.



ربط حديقة الحيوان بالأورمان



ومن أبرز ملامح المشروع الجاري، العمل على دمج حديقة الحيوان مع حديقة الأورمان المجاورة، لتصبحا معًا أكبر حديقة داخل مدينة على مساحة تصل إلى 112 فدانًا.



ويشمل المشروع تطوير المساحات الخضراء والممرات الداخلية، إلى جانب الحفاظ على أكثر من 3 آلاف شجرة تاريخية ونادرة داخل الموقع، بما يمنح الزوار تجربة مختلفة تجمع بين الطبيعة والترفيه والتراث.



خدمات جديدة وتجارب تفاعلية



وتتضمن خطة التطوير إنشاء مناطق عرض حديثة للحيوانات، إلى جانب مطاعم ومقاهٍ وفندق ترفيهي وسوق للهدايا التذكارية، فضلًا عن تقديم أنشطة وتجارب تفاعلية جديدة للزوار.



كما تشمل الخطة تنظيم عروض حية للحيوانات، وإتاحة جولات بصحبة مربي الحيوانات، في تجربة تستهدف تقريب الزوار من الحياة البرية بصورة آمنة وعصرية.



وفي الوقت نفسه، تؤكد الجهات القائمة على المشروع الحفاظ على المباني التاريخية والطابع المعماري المميز للحديقة، مع استخدام تقنيات عرض حديثة دون المساس بقيمتها التراثية.



حديقة عمرها أكثر من 130 عامًا



وتحمل حديقة حيوان الجيزة تاريخًا طويلًا يعود إلى القرن التاسع عشر، حيث افتُتحت رسميًا عام 1891 بعد أن أصدر الخديوي توفيق قرارًا بتخصيص جزء من حدائق الأورمان لإنشاء «مخزن للحيوانات»، وهو المصطلح المستخدم آنذاك لحدائق الحيوان.



ومنذ افتتاحها، عُرفت الحديقة بلقب «جوهرة التاج لحدائق الحيوان في إفريقيا»، وظلت لعقود طويلة واحدة من أبرز أماكن التنزه للمصريين والعائلات خلال الأعياد والإجازات الرسمية.



وفي عام 1938، تم ضم 38 فدانًا جديدة من حديقة الأورمان إلى الحديقة، لتشهد توسعًا كبيرًا عزز مكانتها كواحدة من أكبر الحدائق التاريخية في المنطقة.



متى تفتح حديقة الحيوان أبوابها؟



ورغم استمرار التساؤلات حول موعد الافتتاح الرسمي، فإن الجهات المسؤولة لم تعلن حتى الآن موعدًا نهائيًا لاستقبال الزوار، بينما تشير التوقعات إلى إمكانية افتتاحها خلال الأشهر المقبلة بعد الانتهاء من المراحل الأساسية للمشروع.



ويترقب الملايين عودة «جنينة الحيوانات» بشكلها الجديد، خاصة بعد الوعود بتحويلها إلى وجهة ترفيهية عالمية تجمع بين الحداثة والحفاظ على التراث التاريخي العريق.