قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة طفيفة في الأسعار .. تفاصيل كراسة الشروط لحجز شقة في سكن لكل المصريين
الصحة: سحبنا ترخيص مزاولة المهنة من ضياء العوضي وأي بروتوكول علاجي لازم يمر بإجراءات
الأرصاد تحذر: عواصف ترابية وانخفاض مفاجئ في الحرارة يصل إلى 10 درجات
الوجه الخبيث لنظام الطيبات| الموت البطيء تحت مسمى الطعام الطيب بشهادة الأطباء والضحايا
دجل طبي.. كلمات قوية من أحمد موسى عن انتشار معلومات مغلوطة تتعلق بصحة المصريين
إحباط تهريب كائنات برية نادرة بمطار القاهرة.. والزراعة تنقلها لحديقة حيوان الإسكندرية
مش هنخترع طب ونظام الطيبات خبيث.. أستاذ جهاز هضمي يهاجم نصائح ضياء العوضي الطبية
صحة الغربية تسجل نقلة نوعية في الجراحات المتقدمة | شاهد
مع الترقب .. هذه آخر تحركات لسعر الذهب اليوم
قطر تحذر إيران : إغلاق مضيق هرمز يشعل الأزمة ويهدد استقرار العالم
جامعة عين شمس تكرّم محمد أبو العينين تقديرًا لجهوده الدولية.. ويؤكد: الطاقة أصبحت منظومة قانونية معقدة والتحكيم ضرورة
دينا ناعية سهير زكي : أستاذتي اللي اتعلمت منها كتير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

إحباط تهريب كائنات برية نادرة بمطار القاهرة.. والزراعة تنقلها لحديقة حيوان الإسكندرية

أ ش أ

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، عن نجاح الجهود المشتركة بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتعاون مع الجهات الأمنية والجمركية بمطار القاهرة الدولي، في إحباط محاولة تهريب عدد من الكائنات البرية بالمخالفة لقوانين حماية الحياة البرية واتفاقية "سايتس" (CITES) الدولية.

وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية - في بيان، اليوم السبت- إن رجال الإدارة المركزية للحجر البيطري، بمطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع السلطات الأمنية، قد تمكنوا من ضبط أحد الركاب المصريين المتجهين إلى دولة الهند، وبحوزته: عدد 3 من صغار الشمبانزي، في حالة تخدير كامل، مما هدد حياتهم بشكل مباشر، فضلا عن 10 أكياس تضم مجموعة من الزواحف النادرة، حيث تم التحفظ عليها دون فتحها داخل حرم المطار لدواعٍ أمنية واحترازية.

وأوضح “الأقنص” أنه تم التنسيق الفوري من خلال مكتب الإدارة العامة للحفاظ على الحياة البرية بالمطار، وذلك للقيام بعمليات فحص وتصنيف المضبوطات وتحديد أنواعها بدقة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الفنية المتبعة في مثل هذه الحالات لضمان التعامل السليم مع كل فصيلة وفقاً لخطورتها واحتياجاتها البيئية.

وأشار إلى أنه فور عملية الضبط، وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتنسيق الفوري بين الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحفاظ على الحياة البرية، مع الحجر البيطري؛ للمصادرة الفورية، وذلك إعمالاً للقانون المنظم لحيازة وتداول الكائنات البرية المهددة بالانقراض، فضلا عن توفير الرعاية الطبية البيطرية اللازمة ونقل صغار الشمبانزي والزواحف تحت إشراف طبي بيطري متخصص؛ لضمان إفاقتهم وسلامتهم الصحية، كذلك الإيداع بحديقة حيوان الإسكندرية، كمقر آمن لإيداع هذه الكائنات وتوفير البيئة الملائمة لها، مع خضوعها للملاحظة الدقيقة من قبل الأطباء البيطريين.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، مشددة على أن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون ضد أي محاولة للمساس بالثروات الطبيعية أو مخالفة المعاهدات الدولية.

وأكدت الوزارة، أن هذه العملية تأتي في إطار تشديد الرقابة على كافة المنافذ الحدودية، والتصدي بكل حسم لظاهرة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية.

وأشادت الوزارة باليقظة الأمنية والتنسيق عالي المستوى بين كافة قطاعات الدولة لحماية الثروات الطبيعية والتزام مصر بالمعاهدات الدولية في هذا الشأن.

إحباط تهريب كائنات برية نادرة مطار القاهرة حديقة حيوان الإسكندرية

