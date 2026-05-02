مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يعلن الأفلام الفائزة في المسابقة الدولية

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير خلال حفل الختام المقام حاليا بمسرح سيد درويش، بدار أوبرا الإسكندرية، الأفلام الفائزة في المسابقة الدولية.

فاز بجائزة هيباتيا الذهبيه فيلم The catcher من بلجيكا إخراج لوكا جال، بينما حصل فيلم Empty lands -الأراضي الفارغة- للمخرج كريم الدين الألفي على جائزة هيباتيا الفضيه، ونوهت لجنة التحكيم عن فيلمي Family Sunday - يوم الأحد العائلي، إخراج جيراردو ديلراتزو، وفيلم خط الحياة -the lifeline إخراج هيوجو بيكر.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الدولية، كل من: المنتج محمد مشيش، الفنان كامل الباشا، الممثلة ركين سعد، الدكتورة ميرفت أبو عوف، وصانع الأفلام الإسباني جاومي كويلز.

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن برعاية وزارة الثقافة المصرية وهيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية، وترأس المهرجان المخرج محمد محمود، ويشغل منصب مدير المهرجان محمد سعدون، بينما يتولى الإدارة الفنية موني محمود.

وضمت الهيئة الاستشارية العليا للمهرجان نخبة من صُنّاع السينما، من بينهم المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف.