الأرصاد الجوية : طقس الـ 5 أيام المقبلة أمطار ورياح وانخفاض في الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 4 مايو إلى الجمعة 8 مايو الجاري، ليستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ويسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلاً.

فرص سقوط أمطار يوم الأثنين



أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة يوم الإثنين 4 مايو على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري يصاحب ذلك نشاط رياح على أغلب الانحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة



أفادت الهيئة، أن سيكون هناك نشاط رياح من الثلاثاء 5 مايو إلى الجمعة 8 مايو على أغلب الأنحاء.

على جانب آخر شهدت حالة الطقس اليوم، السبت، في مصر تقلبات ملحوظة، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل يفوق المعدلات الطبيعية، بالتزامن مع نشاط قوي للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية في عدد من المناطق.



أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك اليوم أتربة خاصة مع دخول فترة المساء، مشيرة إلى أن اليوم هو ذروة إرتفاع قيم درجات الحرارة.