رياح شديدة وأمطار ورمال .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

أكدت منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنالبلاد تتعرض لأجواء متقلبة وتعرضنا لارتفاعات ملحوظة في الحرارة وسجلت القاهرة ٣٥ درجة بسبب منخفض جوي صحراوي.

وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كتل هوائية شمالية تؤثر على المحافظات وهناك نشاط للرياح وسرعات الرياح وصلت ل٤٠ و٥٠ كيلو متر وبالتالي هناك إثارة للرمال والاتربة".

وتابعت منار غانم :" في بعض الامكان سيكون هناك زيادة في نشاط الرياح ومحافظات الجيزة والصعيد اكثر محافظات تاثرا بنشاط الرياح ومستمر حتى نهاية اليوم".

واكملت منار غانم :" فرق درجات الحرارة من النهار والليل ١٥ درجة مئوية وكل الطرق المؤدية من والى القاهرة وجنوب الصعيد الرؤية الأفقية متدهورة ووارد تواجد فرص سقوط امطار".

ولفتت منار غانم :" انخفاض الحرارة غدا بمعدل ١٠ درجات والحرارة على القاهرة ستكون ٢٧ درجة في فترات النهار وستكون الأجواء شتوية والصغرى ستكون ١٣ درجة ، ومتوقع سقوط أمطار متوسطة وغزيرة غدا على سواحل البحر المتوسط وقد تصل للسيول على جنوب سيناء وهناك فرص امطار خفيفة على القاهرة الكبرى".



