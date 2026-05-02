الأرصاد تحذر: عواصف ترابية وانخفاض مفاجئ في الحرارة يصل إلى 10 درجات

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من تقلبات جوية حادة تشهدها البلاد نتيجة تأثرها بمنخفض جوي صحراوي أعقبه دخول جبهة باردة ورياح شمالية قوية، ما تسبب في عواصف ترابية واسعة وانخفاض ملحوظ وسريع في درجات الحرارة.

وأكدت غانم أن سرعات الرياح تتراوح بين 40 و50 كيلومترًا في الساعة، مع هبات قد تصل إلى 60 و70 كيلومترًا في بعض المناطق، خاصة القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، البحر الأحمر، والسواحل الشمالية، مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية بشكل كبير.

وأوضحت أن درجات الحرارة بدأت بالفعل في التراجع السريع، حيث سجلت القاهرة خلال النهار نحو 35 درجة مئوية، قبل أن تنخفض مساءً بشكل ملحوظ، على أن تستمر موجة الانخفاض غدًا لتصل درجات الحرارة إلى 25 و26 درجة نهارًا، بينما تنخفض ليلًا إلى 13 و14 درجة.

وأضافت أن فرص سقوط الأمطار ستزداد خلال الساعات المقبلة وعلى مدار الأيام القادمة، خاصة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع احتمالية امتدادها لبعض المناطق الداخلية بشكل متفاوت.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بارتداء ملابس شتوية خفيفة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، مع ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، وارتداء الكمامات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، وتجنب التواجد قرب الأشجار وأعمدة الإنارة واللافتات المعدنية أثناء نشاط الرياح.

وشددت الهيئة على أهمية متابعة النشرات الجوية الرسمية باستمرار لمواكبة أي تحديثات تتعلق بالحالة الجوية خلال الأيام المقبلة.